Campeonato do Mundo de Ice Speedway: Jell, Niedermaier e Weber qualificam-se

Os cinco primeiros classificados do Campeonato do Mundo de Velocidade no Gelo de 2023 estão apurados para o Campeonato do Mundo de 2024, com quatro corridas em Inzell e Heerenveen, e podem poupar-se à viagem para a qualificação. São eles Martin Haarahiltunen, Franz Zorn, Harald Simon, Luca Bauer e Niclas Svensson.

A única opção desportiva é garantir um lugar de partida para o Campeonato do Mundo na ronda de qualificação em Örnsköldsvik. Se não o conseguirem, os pilotos podem ainda esperar obter um wildcard da Federação Internacional de Motociclismo (FIM). A Holanda nomeou Jasper Iwema e Sebastian Reitsma, enquanto o lugar de partida da Polónia será ocupado por Michal Knapp.

A Alemanha esperava inicialmente dois lugares de partida e um terceiro, que agora recebeu. De acordo com o SPEEDWEEK.com, os três lugares serão atribuídos a Hans Weber, ao campeão alemão Markus Jell e ao vice-campeão Max Niedermaier. Jell terminou em sexto lugar no Campeonato do Mundo de 2023, enquanto Weber estava a sofrer as consequências da sua lesão na mão e retirou-se da corrida após duas corridas em Inzell. Niedermaier, que se manteve discreto na pista de velocidade no gelo durante os anos do coronavírus, foi um reserva em Inzell e só fez uma aparição no sábado. Foi segundo classificado na prova de velocidade no gelo em Berlim e venceu a prova internacional na capital.



Benedikt Monn estará à disposição como reserva geral para a prova de qualificação para o Campeonato do Mundo de 27 de janeiro de 2024.