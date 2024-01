Qualifications pour le GP de speedway sur glace : il s'agit de huit participants aux championnats du monde

Les cinq meilleurs pilotes de 2023 sont sélectionnés pour les championnats du monde de vitesse sur glace de 2024. Niklas Svensson, blessé, et le champion du monde Martin Haarahiltunen peuvent donc continuer à se concentrer sur leur rétablissement et attendre le début des championnats du monde en mars à Inzell.

Sur le plan sportif, huit autres places de départ seront attribuées le 27 janvier à Örnsköldsvik, l'Allemagne envoyant trois chevaliers à pointe dans la course avec Hans Weber, Max Niedermaier et Benedikt Monn. Alors qu'une place dans le top 8 et la qualification qui en découle devraient être facilement réalisables pour Weber et Niedermaier, Monn a lui aussi ce qu'il faut pour y parvenir dans un bon jour.

Contre toute attente, Markus Jell est absent de la liste. Cela pourrait signifier que le Bavarois obtiendra soit la place de départ ouverte avec le numéro 11, soit qu'il sera repêché en tant que sixième du championnat du monde parmi les coureurs classés. A l'origine, cette place de départ avait été attribuée à la Suisse qui, avec Beat Dobler, comptait un coureur dans la ligue suédoise.

Après la course d'Örnsköldsvik, on compte au total 13 des 15 participants aux championnats du monde, soit cinq têtes de série et huit qualifiés. Deux autres pilotes du championnat du monde se verront attribuer par la FIM des wildcards permanentes pour les quatre courses. En outre, une wildcard journalière et deux pilotes de réserve seront désignés pour chacun des événements d'Inzell et d'Heerenveen.

Liste de départ Qualification pour le championnat du monde de speedway sur glace Örnsköldsvik/S :

1 Hans Weber (D)

2 Sebastian Reitsma (NL)

3 Martin Behal (CZ)

4 Hans-Olof Olsen (S)

5 Jo Saetre (N)

6 Heikki Huusko (FIN)

7 Max Niedermaier (D)

8 Josef Kreuzberger (A)

9 Jimmy Hörnell (S)

10 Jimmy Olsen (S)

11 encore ouvert

12 Benedikt Monn (D)

13 Andrej Divis (CZ)

14 Jasper Iwema (NL)

15 Michal Knapp (PL)

16 Max Koivula (FIN)



Réserve 17 : Stefan Svensson (S)

Réserve 18 : Martin Börjegren (S)