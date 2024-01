Qualifiche del GP di velocità su ghiaccio: in palio otto partecipazioni al campionato del mondo

Cinque piloti sono stati selezionati per il Campionato mondiale di velocità su ghiaccio 2024, mentre altri otto posti di partenza per le gare finali di Inzell e Heerenveen saranno assegnati l'ultimo fine settimana di gennaio a Örnsköldsvik.

I primi cinque classificati del 2023 sono stati selezionati per il Campionato del Mondo di Ice Speedway del 2024, il che significa che l'infortunato Niklas Svensson e il Campione del Mondo Martin Haarahiltunen, tra gli altri, possono continuare a concentrarsi sul loro recupero e guardare all'inizio del Campionato del Mondo a Inzell in marzo.

Dal punto di vista sportivo, il 27 gennaio a Örnsköldsvik verranno assegnati altri otto posti di partenza, con la Germania che manderà in gara tre cavalieri di punta: Hans Weber, Max Niedermaier e Benedikt Monn. Mentre Weber e Niedermaier dovrebbero ottenere facilmente un posto tra i primi 8 e la relativa qualificazione, anche Monn ha le carte in regola per una buona giornata.

Contrariamente alle aspettative, Markus Jell è assente dalla formazione. Questo potrebbe significare che il bavarese otterrà il posto di partenza libero con il numero 11 o passerà al sesto posto tra i piloti di serie. Originariamente, questo posto di partenza era stato assegnato alla Svizzera, che aveva un corridore nel campionato svedese, Beat Dobler.

Dopo la gara di Örnsköldsvik, sono stati confermati in totale 13 dei 15 partecipanti al Campionato del mondo, con cinque corridori selezionati e otto qualificati. Altri due piloti del Campionato del Mondo riceveranno dalla FIM delle wildcard permanenti per tutte e quattro le gare. Inoltre, una wildcard giornaliera e due piloti di riserva saranno nominati per ciascuno degli eventi di Inzell e Heerenveen.

Lista di partenza Campionato del mondo di velocità su ghiaccio Qualificazioni Örnsköldsvik/S:

1 Hans Weber (D)

2 Sebastian Reitsma (NL)

3 Martin Behal (CZ)

4 Hans-Olof Olsen (S)

5 Jo Saetre (N)

6 Heikki Huusko (FIN)

7 Max Niedermaier (D)

8 Josef Kreuzberger (A)

9 Jimmy Hörnell (S)

10 Jimmy Olsen (S)

11 ancora aperto

12 Benedikt Monn (D)

13 Andrej Divis (CZ)

14 Jasper Iwema (NL)

15 Michal Knapp (PL)

16 Max Koivula (FIN)



Riserva 17: Stefan Svensson (S)

Riserva 18: Martin Börjegren (S)