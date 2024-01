Qualificação do GP de velocidade no gelo: oito participantes no campeonato do mundo em jogo

Cinco pilotos estão apurados para o Campeonato do Mundo de Velocidade no Gelo de 2024, com mais oito lugares de partida para as corridas finais em Inzell e Heerenveen a serem atribuídos no último fim de semana de janeiro em Örnsköldsvik.

Os cinco primeiros classificados de 2023 estão apurados para o Campeonato do Mundo de Ice Speedway de 2024, o que significa que o lesionado Niklas Svensson e o Campeão do Mundo Martin Haarahiltunen, entre outros, podem continuar a concentrar-se na sua recuperação e aguardar com expetativa o início do Campeonato do Mundo em Inzell, em março.

No plano desportivo, a 27 de janeiro, em Örnsköldsvik, serão atribuídos mais oito lugares de partida, com a Alemanha a enviar três cavaleiros de espigão para a corrida: Hans Weber, Max Niedermaier e Benedikt Monn. Enquanto Weber e Niedermaier devem conseguir facilmente um lugar no top 8 e a respectiva qualificação, Monn também tem o que é preciso num dia bom.

Contrariamente às expectativas, Markus Jell está ausente do alinhamento. Isto pode significar que o bávaro ou fica com o lugar de partida aberto com o número 11 ou passa para o sexto lugar entre os pilotos semeados. Originalmente, este lugar de partida estava atribuído à Suíça, que tinha um piloto na liga sueca, Beat Dobler.

Após a corrida em Örnsköldsvik, foram confirmados 13 dos 15 participantes no Campeonato do Mundo, com cinco pilotos apurados e oito qualificados. Dois outros pilotos do Campeonato do Mundo receberão wildcards permanentes para as quatro corridas pela FIM. Para além disso, serão nomeados um wildcard diário e dois pilotos de reserva para cada um dos eventos em Inzell e Heerenveen.

Lista de partida Campeonato do Mundo de Ice Speedway Qualificação Örnsköldsvik/S:

1 Hans Weber (D)

2 Sebastian Reitsma (NL)

3 Martin Behal (CZ)

4 Hans-Olof Olsen (S)

5 Jo Saetre (N)

6 Heikki Huusko (FIN)

7 Max Niedermaier (D)

8 Josef Kreuzberger (A)

9 Jimmy Hörnell (S)

10 Jimmy Olsen (S)

11 ainda em aberto

12 Benedikt Monn (D)

13 Andrej Divis (CZ)

14 Jasper Iwema (NL)

15 Michal Knapp (PL)

16 Max Koivula (FIN)



Reserva 17: Stefan Svensson (S)

Reserva 18: Martin Börjegren (S)