Qualification pour le championnat du monde de speedway sur glace : Niedermaier s'impose devant les Finlandais

Un magnifique succès pour Max Niedermaier : en remportant la course du jour à Örnsköldsvik en Suède, le Bavarois s'est qualifié pour le Mini-Grand-Prix 2024 qui ne comportera que quatre courses. Après une défaite contre le puissant Finlandais Heikki Huusko lors de la course d'ouverture, Niedermaier est resté invaincu par la suite et a terminé la course en force avec 14 points. Comme Huusko a laissé échapper un point contre Jimmy Hörnell lors de la quatrième manche, il y a eu un barrage entre Niedermaier et Huusko pour la première place, qui a été remportée par l'Allemand du Sud.

Pour Hans Weber, la course a bien commencé avec deux victoires de manche, après une deuxième place dans la troisième manche, le Bavarois avait huit points. Lors de la quatrième manche, une chute a eu lieu dans le virage de départ, à la suite de laquelle Weber a été disqualifié. Il s'est qualifié en remportant la 17e manche, mais a manqué une éventuelle place sur le podium.

Benedikt Monn a commencé la course de manière correcte avec cinq points en trois manches et a conservé jusqu'à la fin une chance de se classer dans le top huit. Avant la 20e manche, il occupait la huitième place, à égalité de points avec Andrej Divis, mais le Finlandais Aki Ala-Riihimäki s'est imposé et a dépassé Monn et le Tchèque, s'assurant ainsi la dernière place qualificative.

Avec deux points, l'Autrichien Josef Kreuzberger n'a eu aucune chance et a terminé 15e.

En plus des cinq premiers des Championnats du monde 2023 et des huit issus des qualifications en Suède, deux wild-cards permanentes seront attribuées pour les courses finales d'Inzell et d'Heerenveen. A cela s'ajoute une wild card d'organisateur.

Résultats des qualifications pour le championnat du monde de speedway sur glace à Örnsköldsvik/S :



Qualifiés pour le Grand Prix :

1. Max Niedermaier (D), 14+3 points

2. Heikki Huusko (FIN), 14+2 points

3. Max Koivula (FIN), 12 points.

4. Hans Weber (D), 11

5. Jimmy Olsen (S), 11

6. Jasper Iwema (NL), 10

7. Jimmy Hörnell (S), 10

8. Aki Ala-Rihimäki (FIN), 8



Éliminés :

9. Andrej Divis (CZ), 7

10. Benedikt Monn (D), 7

11. Sebastian Reitsma (NL), 6

12. Hans-Olof Olsen (S), 3

13. Jo Saetre (N), 3

14. Michal Knapp (PL), 2

15. Josef Kreuzberger (A), 2

16. Martin Behal (CZ), 0