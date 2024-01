Qualifiche del campionato mondiale di velocità su ghiaccio: Niedermaier vince davanti ai finlandesi

Come previsto, Max Niedermaier e Hans Weber si sono qualificati per le quattro gare finali del Campionato mondiale di velocità su ghiaccio 2024 a Örnsköldsvik. A Benedikt Monn è mancato un punto.

Un grande successo per Max Niedermaier: il bavarese si è qualificato per il Mini Grand Prix 2024 con sole quattro gare vincendo la giornata a Örnsköldsvik, in Svezia. Dopo aver perso contro il forte finlandese Heikki Huusko nella gara di apertura, Niedermaier è rimasto imbattuto e ha concluso la gara con 14 punti. Poiché Huusko ha perso un punto contro Jimmy Hörnell nella quarta manche, c'è stato uno spareggio tra Niedermaier e Huusko per il primo posto, vinto dal tedesco del sud.

La gara è iniziata bene per Hans Weber con due vittorie di manche, dopo un secondo posto nella terza manche il bavarese aveva otto punti. Nella quarta manche, c'è stato un incidente alla curva di partenza, in seguito al quale Weber è stato squalificato. Si è qualificato con una vittoria nella 17a manche, ma ha mancato un possibile podio.

Benedikt Monn ha iniziato bene la gara con cinque punti in tre manche e ha mantenuto aperta la possibilità di arrivare tra i primi otto fino alla fine. Prima della 20a manche, era a pari punti con Andrej Divis all'ottavo posto, ma il finlandese Aki Ala-Riihimäki ha vinto e superato Monn e il ceco per assicurarsi l'ultimo posto di qualificazione.

L'austriaco Josef Kreuzberger non ha avuto alcuna possibilità con due punti e si è piazzato al 15° posto.

Oltre ai primi cinque classificati dei Campionati del Mondo 2023 e agli otto delle qualificazioni in Svezia, saranno assegnate due wildcard permanenti per le gare finali di Inzell e Heerenveen. Ci sarà anche una wildcard organizzatore per ciascuno.

Risultati Qualificazione del Campionato mondiale di velocità su ghiaccio Örnsköldsvik/S:



Qualificati per il Gran Premio:

1° Max Niedermaier (D), 14+3 punti

2. Heikki Huusko (FIN), 14+2

3. Max Koivula (FIN), 12

4. Hans Weber (D), 11

5. Jimmy Olsen (S), 11

6. Jasper Iwema (NL), 10

7. Jimmy Hörnell (S), 10

8° Aki Ala-Riihimäki (FIN), 8



Eliminati:

9. Andrej Divis (CZ), 7

10. Benedikt Monn (D), 7

11. Sebastian Reitsma (NL), 6

12° Hans-Olof Olsen (S), 3

13° Jo Saetre (N), 3

14° Michal Knapp (PL), 2

15° Josef Kreuzberger (A), 2

16° Martin Behal (CZ), 0