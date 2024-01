Qualificação do campeonato do mundo de velocidade no gelo: Niedermaier vence à frente dos finlandeses

Como esperado, Max Niedermaier e Hans Weber qualificaram-se para as quatro corridas finais do Campeonato do Mundo de Velocidade no Gelo 2024 em Örnsköldsvik. Benedikt Monn ficou a um ponto de se qualificar.

por Manuel Wüst - Automatic translation from German

Um grande sucesso para Max Niedermaier: o bávaro qualificou-se para o Mini Grande Prémio de 2024 com apenas quatro corridas, ao vencer o dia em Örnsköldsvik, na Suécia. Depois de perder para o forte finlandês Heikki Huusko na corrida de abertura, Niedermaier manteve-se invicto e terminou a corrida com 14 pontos. Como Huusko perdeu um ponto contra Jimmy Hörnell na quarta bateria, houve um desempate entre Niedermaier e Huusko pelo primeiro lugar, que o sul-alemão venceu.

A corrida começou bem para Hans Weber, com duas vitórias em duas baterias, depois de um segundo lugar na terceira bateria, o bávaro tinha oito pontos. Na quarta bateria, houve uma colisão na curva de partida, pelo que Weber foi desclassificado. Qualificou-se com uma vitória na 17ª corrida, mas perdeu a oportunidade de subir ao pódio.

Benedikt Monn começou bem a corrida com cinco pontos em três corridas e manteve a hipótese de ficar entre os oito primeiros até ao fim. Antes da 20ª corrida, estava empatado em pontos com Andrej Divis no oitavo lugar, mas o finlandês Aki Ala-Riihimäki venceu e ultrapassou Monn e o checo para garantir o último lugar de qualificação.

O austríaco Josef Kreuzberger não teve qualquer hipótese com dois pontos e terminou em 15º lugar.

Para além dos cinco primeiros do Campeonato do Mundo de 2023 e dos oito da qualificação na Suécia, serão atribuídos dois wildcards permanentes para as corridas finais em Inzell e Heerenveen. Haverá também um wildcard de organizador em cada uma delas.

Resultados Campeonato do Mundo de Ice Speedway Qualificação Örnsköldsvik/S:



Qualificados para o Grande Prémio:

1º Max Niedermaier (D), 14+3 pontos

2. Heikki Huusko (FIN), 14+2

3. Max Koivula (FIN), 12

4. Hans Weber (D), 11

5. Jimmy Olsen (S), 11

6. Jasper Iwema (NL), 10

7º Jimmy Hörnell (S), 10

8º Aki Ala-Riihimäki (FIN), 8



Eliminados:

9. Andrej Divis (CZ), 7

10º Benedikt Monn (D), 7

11º Sebastian Reitsma (NL), 6

12º Hans-Olof Olsen (S), 3

13º Jo Saetre (N), 3

14º Michal Knapp (PL), 2

15º Josef Kreuzberger (A), 2

16º Martin Behal (CZ), 0