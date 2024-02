Max Niedermaier: "Las carreras aportan más que los entrenamientos"

En enero, Max Niedermaier compitió en seis carreras, incluidas las de la liga sueca y la clasificatoria para el Campeonato del Mundo en Örnsköldsvik. El piloto muniqués también pudo entrenarse intensamente en Suecia con el equipo Inn-Isar Racing.

Niedermaier tuvo un comienzo bastante desigual en las carreras de la liga sueca, sumando cinco puntos en la primera carrera. Sin embargo, luego mejoró y realizó su mejor carrera en la tercera de las cinco disputadas, sumando doce puntos en cinco carreras. Al final de la temporada, el piloto de 35 años y su equipo celebraron el subcampeonato y pudieron afrontar así la clasificación para el Campeonato del Mundo. Niedermaier terminó con 14 puntos y se aseguró la victoria del día en el desempate contra el finlandés Heikki Huusko.

Debido al calendario de la temporada 2024 de velocidad sobre hielo, ahora habrá un parón más largo, ya que aparte del Campeonato de Europa en Sanok, Polonia, no hay carreras programadas en las próximas semanas. Sin embargo, dado que las plazas de salida alemanas en los Campeonatos de Europa son para pilotos que no correrán en los Campeonatos del Mundo, Max Niedermaier no seguirá hasta Inzell. La razón: el bávaro quiere prescindir de otra concentración.

"Una carrera es mucho más útil para mí que un entrenamiento y actualmente no tengo previsto hacer más entrenamientos antes de Inzell", dice Niedermaier. "Mi equipo está listo y no quiero probar ni intentar nada más, así que probablemente no vuelva a correr hasta Inzell".

El año pasado, Niedermaier sólo fue reserva en Inzell. Y después de su gran actuación en la carrera de despedida de Günther Bauer, sólo hizo algunas apariciones aisladas sobre el hielo. "Eso me molestó mucho", recuerda Niedermaier, "pero en los años del coronavirus no corrí mucho y por eso tuve que conformarme con el segundo puesto de reserva. Pero ahora estoy contento de estar aquí y espero con impaciencia Inzell".