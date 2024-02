Max Niedermaier : "La course apporte plus que l'entraînement".

En janvier, Max Niedermaier a participé à six courses avec les courses de la ligue suédoise et les qualifications pour les championnats du monde à Örnsköldsvik. De plus, le Munichois a également pu s'entraîner intensivement en Suède avec l'équipe Inn-Isar-Racing.

Lors des courses de la ligue suédoise, Niedermaier a connu des débuts plutôt mitigés avec cinq points lors de la première course. Mais il s'est ensuite amélioré et a réalisé sa meilleure course lors de la troisième des cinq courses, avec douze points en cinq manches. À la fin de la saison, le pilote de 35 ans a fêté la vice-championne avec son équipe et a ainsi pu aborder la qualification pour les championnats du monde. Niedermaier a terminé celle-ci avec 14 points et s'est assuré la victoire du jour lors d'un barrage contre le Finlandais Heikki Huusko.

Le calendrier de la saison 2024 de speedway sur glace entraîne une longue pause, car aucune course n'est prévue dans les semaines à venir, à l'exception du championnat d'Europe à Sanok, en Pologne. Comme les places de départ allemandes aux championnats d'Europe doivent être attribuées à des pilotes qui ne participeront pas aux championnats du monde, Max Niedermaier ne reprendra la compétition qu'à Inzell. La raison : le Bavarois veut renoncer à un autre camp d'entraînement.

"Une course m'apporte nettement plus qu'un entraînement et je ne prévois pas actuellement de faire un nouvel entraînement avant Inzell", explique Niedermaier, "mon matériel est prêt et je ne veux plus rien tester ou essayer, je ne roulerai donc probablement qu'à Inzell".

L'année dernière, Niedermaier n'était présent à Inzell qu'en tant que réserve. Et après sa forte performance lors de la course d'adieu de Günther Bauer, il n'a fait que quelques apparitions isolées sur la glace. "Cela m'a déjà contrarié", se souvient Niedermaier, "mais je n'ai pas vraiment skié pendant les années Corona et j'ai donc dû me contenter de la deuxième place de réserve. Mais maintenant, je suis content d'être là et j'ai hâte d'être à Inzell".