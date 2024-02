Max Niedermaier: "Le gare portano più di un allenamento".

A gennaio, Max Niedermaier ha partecipato a sei gare, tra cui le gare del campionato svedese e la qualificazione al Campionato del Mondo a Örnsköldsvik. Il pilota di Monaco ha anche potuto allenarsi intensamente in Svezia con l'Inn-Isar Racing Team.

Nelle gare del campionato svedese, Niedermaier ha avuto un inizio piuttosto contrastato, ottenendo cinque punti nella prima gara. In seguito, però, è migliorato e ha disputato la sua migliore gara nella terza delle cinque disputate, ottenendo dodici punti in cinque manche. Alla fine della stagione, il 35enne e il suo team hanno festeggiato il secondo posto e hanno potuto così affrontare la qualificazione al Campionato del Mondo. Niedermaier ha chiuso con 14 punti e si è assicurato la vittoria di giornata nel jump-off contro il finlandese Heikki Huusko.

A causa del calendario della stagione 2024 di ice speedway, ci sarà una pausa più lunga, poiché a parte il Campionato europeo di Sanok, in Polonia, non sono previste gare nelle prossime settimane. Tuttavia, poiché i posti di partenza tedeschi ai Campionati Europei sono destinati a piloti che non parteciperanno ai Campionati del Mondo, Max Niedermaier non continuerà fino a Inzell. Il motivo: il bavarese vuole fare a meno di un altro campo di allenamento.

"Per me una gara è molto più utile dell'allenamento e al momento non ho intenzione di fare altri allenamenti prima di Inzell", dice Niedermaier, "la mia attrezzatura è pronta e non voglio testare o provare altro, quindi probabilmente non correrò più fino a Inzell".

L'anno scorso, Niedermaier era solo una riserva a Inzell. E dopo la sua ottima prestazione nella gara d'addio di Günther Bauer, ha fatto solo qualche apparizione isolata sul ghiaccio. "Questo mi ha infastidito molto", racconta Niedermaier, "ma negli anni del coronavirus non ho gareggiato e quindi mi sono dovuto accontentare del secondo posto di riserva. Ma ora sono felice di essere qui e non vedo l'ora che arrivi Inzell".