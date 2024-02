Max Niedermaier: "A corrida traz mais do que o treino"

Como vencedor da eliminatória do Campeonato do Mundo de Ice Speedway em Örnsköldsvik, Max Niedermaier garantiu o seu lugar no Campeonato do Mundo de Ice Speedway de 2024. Vai competir nas corridas de Inzell e Heerenveen (NL).

Em janeiro, Max Niedermaier participou em seis corridas, incluindo as corridas da Liga Sueca e a qualificação para o Campeonato do Mundo em Örnsköldsvik. O piloto de Munique também pôde treinar intensivamente na Suécia com a Inn-Isar Racing Team.

Niedermaier teve um início bastante irregular nas corridas da liga sueca, marcando cinco pontos na primeira corrida. No entanto, melhorou e efectuou a sua melhor corrida na terceira de cinco corridas, marcando doze pontos em cinco corridas. No final da época, o piloto de 35 anos e a sua equipa festejaram o segundo lugar e puderam, assim, disputar a qualificação para o Campeonato do Mundo. Niedermaier terminou com 14 pontos e assegurou a vitória do dia no salto final contra o finlandês Heikki Huusko.

Devido ao calendário da temporada de 2024 de velocidade no gelo, haverá agora uma pausa mais longa, uma vez que, para além do Campeonato da Europa em Sanok, na Polónia, não estão previstas corridas nas próximas semanas. No entanto, como os lugares de partida alemães no Campeonato da Europa vão para os pilotos que não vão participar no Campeonato do Mundo, Max Niedermaier não vai continuar até Inzell. A razão: o bávaro quer passar sem outro campo de treinos.

"Uma corrida é muito mais útil para mim do que um treino e não estou a planear fazer mais nenhum treino antes de Inzell", diz Niedermaier, "o meu equipamento está pronto e não quero testar ou experimentar mais nada, por isso provavelmente não voltarei a correr até Inzell".

No ano passado, Niedermaier foi apenas um reserva em Inzell. E depois do seu forte desempenho na corrida de despedida de Günther Bauer, só fez algumas aparições isoladas no gelo. "Isso aborreceu-me muito", recorda Niedermaier, "mas não corri nos anos do coronavírus e, por isso, tive de me contentar com o segundo lugar de reserva. Mas agora estou feliz por estar aqui e estou ansioso por Inzell".