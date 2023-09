Bol d'Or en TV: ¿Decidirá la lluvia el Campeonato del Mundo de Resistencia?

El piloto alemán de BMW Markus Reiterberger ha establecido un nuevo récord de vuelta en la sesión clasificatoria de la 86ª edición de la Bol d'Or, disputada esta semana en el circuito de 5,673 km de Le Castellet. Un crono de 1:51.596 min es prueba de que el circuito está en excelentes condiciones y de que el tiempo también ha jugado su papel.

Porlo tanto, laBMW M1000RR del equipo de Werner Daemen está bien preparada para el final del Campeonato del Mundo de Resistencia, ya que con Ilya Mikhalchik y Jeremy Guarnoni, el bávaro también tiene a su lado a dos potentes compañeros de equipo y, por lo tanto, todavía tiene posibilidades reales de ganar el título contra el F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer) y el Yamaha Austria Racing Team (Hanika, Fritz, Canepa).

Pero la lluvia jugará un papel importante antes del inicio de la gran final a las 15.00 horas. Ya por la mañana, un frente tormentoso ha pasado por el sur de Francia, por lo que las condiciones para el Bol d'Or han cambiado claramente. Las previsiones anuncian chubascos una y otra vez hasta última hora de la tarde y es posible que se añadan más lluvias el domingo.

Esto es especialmente difícil para los equipos, porque el warm-up previsto se canceló sin sustitución hace dos días. Esto significa que los pilotos no pueden prepararse para la pista mojada, que puede ser muy complicada, especialmente en el Circuito Paul Ricard debido a las numerosas superficies pintadas. En su lugar, habrá otra vuelta de calentamiento antes del inicio de la carrera. Al final, todo se reduce al instinto y la experiencia.

Para los que no puedan seguir la carrera de 24 horas in situ, hay varias opciones desde casa. A través de ServusTV On, el evento puede seguirse íntegramente y sin interrupciones con comentarios en inglés. La emisión comienza el sábado a las 14.15 horas.

Eurosport 2 y Discovery Plus ofrecen la posibilidad de ver la final del EWC con comentarios en alemán o en inglés sin cortes publicitarios. Sin embargo, Eurosport 2 y Discovery Plus son de pago, por lo que es necesario suscribirse.

Resultado, Bol d'Or, Calificación:

1º BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 1:51.658. 2º Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 1:51.665 min. 3º F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 1:51.864. 4º YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 1:52.047. 5º. ERC Endurance Ducati, Ducati Panigale V4R, 1:53.026. 6. KM99, Yamaha YZF-R1, 1:53.285. 7. Kawasaki Webike Trickstar, Kawasaki ZX-10R, 1:53.318. 8. Honda Viltaïs Racing, Honda CBR1000RR, 1:53.470. 9. Tati Beringer, Kawasaki ZX-10R, 1:53.727. 10.Moto AIN, Yamaha YZF-R1, 1:53.761. 11.Tecmas-MRP BMW, BMW M1000RR, 1:54.161. 13.National Motos Honda, Honda CBR1000RR, 1:54.408. 14.Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 1:54.477. 16.Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 1:54.477. 18º Team Sapeurs Pompiers CMS Motostore, 1:55.536. 19º Team Poland, BMW S1000RR, 1:55.872. 20º OG Motorsport World Endurance, Yamaha YZF-R1, 1:56.024. 31º Motobox Kremer, Yamaha YZF-R1, 1:57.288. 33º Junior Team LMS Suzuki, Suzuki GSX-R1000, 1:57.462.