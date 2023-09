Bol d'Or à la télé : la pluie va-t-elle décider du championnat du monde d'endurance ?

Les essais et les qualifications sur le circuit Paul Ricard, dans le sud de la France, se sont déroulés dans d'excellentes conditions météorologiques et ont permis d'établir de nouveaux records, mais la pluie a provoqué des remous samedi.

Le pilote allemand de BMW Markus Reiterberger a réalisé un nouveau tour record lors des qualifications du 86e Bol d'Or cette semaine, sur le circuit de 5,673 km du Castellet. Un temps au tour de 1:51,596 min témoigne de l'excellent état du circuit et de la météo qui était également de la partie.

La BMW M1000RR de l'équipe de Werner Daemen est donc parfaitement équipée pour la finale du championnat du monde d'endurance, car avec Ilya Mikhalchik et Jeremy Guarnoni, le Bavarois a également deux coéquipiers de choc à ses côtés et a donc toujours une chance réaliste de remporter le titre face au F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer) et au Yamaha Austria Racing Team (Hanika, Fritz, Canepa).

Mais avant le départ de la grande finale à 15 heures, la pluie jouera un rôle important. Dès le matin, un front orageux a traversé le sud de la France et les conditions pour le Bol d'Or ont donc clairement changé. Les prévisions annoncent des averses à répétition jusqu'en fin d'après-midi et de nouvelles pluies pourraient également s'ajouter dimanche.

Pour les équipes, c'est particulièrement difficile, car le warm-up prévu a été supprimé en un clin d'œil il y a deux jours, sans être remplacé. Les pilotes ne peuvent donc pas se préparer à la piste mouillée, qui peut être particulièrement piégeuse sur le circuit Paul Ricard en raison des nombreuses surfaces peintes. A la place, il y aura un autre tour d'introduction avant le départ de la course. En fin de compte, c'est le doigté et l'expérience qui comptent.

Pour ceux qui ne peuvent pas suivre la course de 24 heures sur place, plusieurs possibilités s'offrent à eux depuis leur domicile. Grâce à ServusTV On, l'événement peut être diffusé en streaming dans son intégralité et sans interruption, avec des commentaires en anglais. La retransmission débutera le samedi à 14h15.

Sur Eurosport 2 et Discovery Plus, il y a d'une part la possibilité de suivre la finale de l'EWC avec un commentaire en allemand, ou également en anglais sans interruptions publicitaires. Eurosport 2 et Discovery Plus sont toutefois payants et un abonnement doit être souscrit en conséquence.

Résultats, Bol d'Or, qualifications :

1. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 1:51,658. 2. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 1:51,665 min. 3. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 1:51,864. 4. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 1:52,047. 5. ERC Endurance Ducati, Ducati Panigale V4R, 1:53,026. 6. KM99, Yamaha YZF-R1, 1:53,285. 7. Kawasaki Webike Trickstar, Kawasaki ZX-10R, 1:53,318. 8. Honda Viltaïs Racing, Honda CBR1000RR, 1:53,470. 9. Tati Beringer, Kawasaki ZX-10R, 1:53,727. 10. Moto AIN, Yamaha YZF-R1, 1:53,761. 11. Tecmas-MRP BMW, BMW M1000RR, 1:54,161. 13. National Motos Honda, Honda CBR1000RR, 1:54,408. 14. Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 1:54,477. 16. Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, 1:55,536. 19. Team Poland, BMW S1000RR, 1:55,872. 20. OG Motorsport World Endurance, Yamaha YZF-R1, 1:56,024. 31. Motobox Kremer, Yamaha YZF-R1, 1:57,288. 33. Junior Team LMS Suzuki, Suzuki GSX-R1000, 1:57,462.