Bol d'Or in TV: la pioggia deciderà il Campionato del Mondo Endurance?

Il pilota tedesco della BMW Markus Reiterberger ha stabilito un nuovo giro record nelle qualifiche dell'86° Bol d'Or di questa settimana sul circuito di 5,673 km di Le Castellet. Il tempo di 1:51.596 minuti testimonia che il circuito è in ottime condizioni e che anche il tempo ha fatto la sua parte.

LaBMW M1000RR del team di Werner Daemen è quindi ben preparata per il finale del Campionato del Mondo Endurance, perché con Ilya Mikhalchik e Jeremy Guarnoni, il bavarese ha anche due potenti compagni di squadra al suo fianco e quindi ha ancora una possibilità realistica di vincere il titolo contro F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer) e il Yamaha Austria Racing Team (Hanika, Fritz, Canepa).

Ma la pioggia giocherà un ruolo importante prima dell'inizio del gran finale alle ore 15.00. Già in mattinata un fronte temporalesco ha attraversato il sud della Francia e quindi le condizioni del Bol d'Or sono chiaramente cambiate. Le previsioni indicano rovesci a ripetizione fino al tardo pomeriggio e ulteriori piogge potrebbero aggiungersi anche domenica.

La situazione è particolarmente difficile per le squadre, perché il warm-up previsto è stato annullato senza alcuna sostituzione due giorni fa. Ciò significa che i piloti non possono prepararsi per la pista bagnata, che può essere molto complicata, soprattutto sul Circuito Paul Ricard a causa delle numerose superfici verniciate. Ci sarà invece un altro giro di riscaldamento prima dell'inizio della gara. Alla fine, tutto si riduce all'istinto e all'esperienza.

Per chi non può seguire la 24 ore sul posto, ci sono diverse opzioni da casa. Tramite ServusTV On, l'evento può essere trasmesso in streaming completamente e senza interruzioni con commento in inglese. La trasmissione inizia sabato alle 14.15.

Eurosport 2 e Discovery Plus offrono la possibilità di guardare la finale dell'EWC con commento in tedesco o in inglese senza interruzioni pubblicitarie. Eurosport 2 e Discovery Plus, tuttavia, sono a pagamento e occorre sottoscrivere un abbonamento.

Risultato, Bol d'Or, qualifiche:

1° BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 1:51.658. 2° Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 1:51.665 min. 3° F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR, 1:51.864. 4° YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 1:52.047. 5°. ERC Endurance Ducati, Ducati Panigale V4R, 1:53.026. 6. KM99, Yamaha YZF-R1, 1:53.285. 7. Kawasaki Webike Trickstar, Kawasaki ZX-10R, 1:53.318. 8. Honda Viltaïs Racing, Honda CBR1000RR, 1:53.470. 9.Tati Beringer, Kawasaki ZX-10R, 1:53.727. 10° Moto AIN, Yamaha YZF-R1, 1:53.761. 11° Tecmas-MRP BMW, BMW M1000RR, 1:54.161. 13° National Motos Honda, Honda CBR1000RR, 1:54.408. 14° Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 1:54.477. 16° Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 1:54.477. 18° Team Sapeurs Pompiers CMS Motostore, 1:55.536. 19° Team Poland, BMW S1000RR, 1:55.872. 20° OG Motorsport World Endurance, Yamaha YZF-R1, 1:56.024. 31° Motobox Kremer, Yamaha YZF-R1, 1:57.288. 33° Junior Team LMS Suzuki, Suzuki GSX-R1000, 1:57.462.