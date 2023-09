Bol d'Or : après quatre heures, Yamaha est en tête

Yamaha, Honda et Suzuki se disputent la tête du championnat du monde d'endurance après quelques heures de course sur le circuit Paul Ricard et, par la même occasion, le titre. Mais l'issue est encore totalement ouverte.

Pour l'équipe allemande ERC Endurance Ducati, la finale de la saison au Castellet a été une affaire de courte durée. Après la chute de Xavi Fores, qui a également impliqué un autre pilote, les dommages subis par la Panigale V4r se sont avérés trop importants, si bien que la course en France s'est terminée après seulement une heure. Pour l'équipe de Karlsruhe, qui avait pris le départ avec Chaz Davies, David Checa et Fores, la course s'est donc terminée prématurément, comme l'année dernière, au Bol d'Or.

Dans la lutte pour le titre EWC, le F.C.C. TSR Honda, le YART-Yamaha et BMW Motorrad World Endurance se disputent le gros lot. Avant le départ (et après les qualifications) du 86e Bol d'Or, l'équipe Honda comptait 14 points d'avance sur Yamaha et 36 sur BMW. L'équipe Suzuki Endurance Racing avait déjà 60 points de retard.

Pour rappel, après huit et seize heures, les dix premières équipes reçoivent des points (la première place reçoit dix points, la dixième reçoit encore un point). Après l'arrivée, le vainqueur obtient 60 points, l'équipe classée deuxième reçoit 49,5 points et celle classée troisième 42 points - les 20 premiers de chaque catégorie ont droit à des points.

Après quatre heures de course au Bol d'Or, Yamaha, Honda et Suzuki se disputent la tête de la course. Comme les équipes Suzuki et Honda ont un rythme différent de celui de Yamaha en raison d'un arrêt supplémentaire aux stands (changement de pneus en cas de conditions mixtes lors de la phase de départ), le travail en tête est en constante évolution. À 19 heures, heure locale, le YART est en tête avec Marvin Fritz, Karel Hanika et Niccolo Canepa. L'équipe de Mandy Kainz a bouclé 118 tours à ce moment-là.

Pendant ce temps, F.C.C. TSR Honda et Yoshimura SERT Motul sont en lutte directe pour la deuxième place. Derrière les trois premiers, le poleman BMW Motorrad World Endurance occupe la quatrième place. Ilya Mikhalchik, Markus Reiterberger et Jeremy Guarnoni luttent avec les pneus Dunlop avec peu d'adhérence sur la roue arrière, après que la pluie du samedi matin ait complètement bouleversé les conditions de piste.

Un autre Allemand se trouve juste derrière : Florian Alt et le team Honda Viltais ont à ce moment-là un tour de retard sur les leaders. L'équipe Kawasaki KWT, composée de Randy de Puniet, Kazuki Watanabe et Greg Leblanc, est sixième après quatre heures de course dans la finale du championnat du monde d'endurance.

La course se déroule actuellement de manière réjouissante pour LRP Poland (BMW). Dominik Vincon, Julian Puffe et Marek Szkopek ont terminé à la dixième place du classement général. En revanche, l'équipe Bolliger a connu des problèmes, car lors d'un arrêt au stand après presque quatre heures, l'équipe suisse a perdu plus de huit minutes - seulement la 29e place. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin) est en 23e position avec la Yamaha R1 orange.

Bol d'Or, classement après quatre heures :

1. YART - Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R, 118 tours.

2. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000

3. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

5. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

6. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

7. Tati Team Beringer Racing (Krummenacher, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R

8. KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R1Team

9. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

10e Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR