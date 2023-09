Bol d'Or: Yamaha in testa dopo quattro ore di gara

Yamaha, Honda e Suzuki stanno lottando per la testa della classifica e allo stesso tempo per la vittoria del titolo nel Campionato del Mondo Endurance dopo poche ore al Circuito Paul Ricard. Ma il risultato è ancora completamente aperto.

Per il team tedesco ERC Endurance Ducati, il finale di stagione a Le Castellet è stato divertente. Dopo la caduta di Xavi Fores, che ha coinvolto anche un altro pilota, i danni alla Panigale V4r si sono rivelati troppo gravi, tanto che la gara in Francia è terminata dopo appena un'ora. Per la squadra di Karlsruhe, che aveva iniziato la gara con Chaz Davies, David Checa e Fores, è stata quindi una fine anticipata al Bol d'Or, proprio come l'anno scorso.

La lotta per il titolo EWC è tra F.C.C. TSR Honda, YART-Yamaha e BMW Motorrad World Endurance per la vittoria finale. Prima della partenza (e dopo le qualifiche) dell'86° Bol d'Or, la squadra Honda aveva 14 punti di vantaggio sulla Yamaha e 36 sulla BMW. Il Suzuki Endurance Racing Team era già a 60 punti.

Come promemoria: dopo otto e 16 ore, le prime dieci squadre ricevono punti (il primo posto riceve dieci punti, il decimo un punto in più). Dopo il traguardo, il vincitore ottiene 60 punti, il secondo classificato 49,5 e il terzo 42 - i primi 20 di ogni classe hanno diritto a punti.

Dopo quattro ore al Bol d'Or, Yamaha, Honda e Suzuki sono in lotta per la testa della gara. Poiché i team Suzuki e Honda hanno un ritmo diverso da quello della Yamaha a causa di un pit stop extra (cambio di pneumatici in condizioni miste alla partenza), il lavoro di testa cambia continuamente. Alle 19.00 ora locale, YART è in testa con Marvin Fritz, Karel Hanika e Niccolò Canepa. A questo punto, il team di Mandy Kainz ha completato 118 giri.

Alle spalle dei primi tre c'è il detentore della pole BMW Motorrad World Endurance, quarto, con Ilya Mikhalchik, Markus Reiterberger e Jeremy Guarnoni alle prese con pneumatici Dunlop con poca aderenza al posteriore, dopo che la pioggia di sabato mattina aveva completamente stravolto le condizioni della pista.

Subito dietro di loro c'è un altro concorrente tedesco: Florian Alt e il Team Honda Viltais è a un giro dai leader in questo momento. Sesto, dopo quattro ore di gara, è il team Kawasaki KWT con Randy de Puniet, Kazuki Watanabe e Greg Leblanc.

La gara sta andando bene per LRP Poland (BMW). Dominik Vincon, Julian Puffe e Marek Szkopek hanno conquistato il decimo posto assoluto nella serata. Il team Bolliger, invece, ha avuto problemi, perdendo più di otto minuti durante una sosta ai box dopo poco meno di quattro ore - solo 29° posto. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin) è in 23° posizione con la Yamaha R1 arancione.

Bol d'Or, classifica dopo quattro ore:

1° YART - Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R, 118 giri.

2° Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000

3° F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R

4° BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

5° Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

6° Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

7° Tati Team Beringer Racing (Krummenacher, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R

8° KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R1Team

9° National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

10° Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR