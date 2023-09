19º éxito de Suzuki en el Bol d'Or: "¡Fue terrible!"

La Bol d'Or 2023 en Le Castellet terminó con un éxito para el Yoshimura SERT Motul. Con gran esfuerzo, pero no sin obstáculos, el equipo Suzuki triunfó el domingo.

Todo empezó el sábado en el Circuito Paul Ricard, cuando los chubascos caídos antes de la carrera provocaron un gran desacuerdo sobre la elección de neumáticos en la salida. El equipo Suzuki Endurance Racing comenzó la carrera con Gregg Black, pero confiando en los neumáticos de lluvia. Sin embargo, tras sólo 15 minutos, la pista de 5,6 km se había secado tanto que los neumáticos con dibujo eran inferiores.

Suzuki cambió a slicks y el equipo de Yohei Kato y Damian Saulnier luchó por avanzar poco a poco. Después de un tercio de carrera como máximo, quedó claro que no había forma de superar a Gregg Black, Etienne Masson y Sylvain Guintoli en esta carrera de 24 horas.

Aunque el equipo tuvo que soportar dos caídas en el final del Campeonato del Mundo de Resistencia y Guintoli ya no estaba a los mandos de la GSX-R1000 en las últimas horas, ya que tuvo que retirarse con problemas estomacales, el gran éxito en el Circuito Paul Ricard estaba claramente conseguido. El Yoshimura SERT Motul aseguró el 19º éxito de Suzuki en el Bol d'Or.

"Sentí que experimenté tanto en un día como en todo un año", informó Kato, jefe del equipo, radiante de alegría tras la carrera. "Ha sido todo un reto. Pero al final estoy muy contento de haber podido conseguir esta victoria."

Gregg Black, que cruzó la línea de meta después de 24 horas, añadió: "Es simplemente increíble porque hemos tenido una temporada muy dura, con un mal comienzo. Terminar el año de esta manera es realmente fantástico. El equipo y mis compañeros han trabajado a la perfección. Ha sido una carrera muy dura, pero hemos demostrado que tenemos ritmo y que podemos ganar."

"Realmente no fue fácil, pero fuimos muy rápidos y mis compañeros de equipo Gregg y Sylvain lo dieron todo para que pudiéramos lograr este resultado, Etienne Masson se mostró feliz tras el gran éxito. "He disfrutado mucho con este evento".

Guintoli, que había declarado antes del fin de semana que sería su última carrera para el SERT, estaba encantado con la victoria, pero visiblemente conmocionado. "Ha sido terrible. Lo he hecho lo mejor que he podido, pero después del sexto stint me sentía realmente mal", dijo el Campeón del Mundo de Superbike 2024. "Enhorabuena y gracias a Etienne y Gregg, lo han terminado a la perfección. Sabíamos que tendríamos el ritmo y hemos luchado al máximo. También marcamos tiempos increíbles en la clasificación. Para mí es una buena despedida de Suzuki".

Bol d'Or, Resultado:

1º Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 vueltas.

2º Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 Rdn

3º BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4º YART Yamaha Equipo Oficial EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5º Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6º Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7º Equipo Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R, + 21

8º Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

9º MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

10º Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26



También

11º Equipo LRP Polonia (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

15º Team Bolliger Suiza (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30

20º Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Resultado final del Campeonato del Mundo (EWC):

1.YART Yamaha Equipo Oficial EWC, 181 puntos.

2º Yoshimura SERT Motul, 161

3º BMW Motorrad World Endurance, 160

4º F.C.C. TSR Honda France, 149

5º Honda Viltais Racing, 127,5

6º Kawasaki Webike Trickstar, 106,5

7º Tati Team Beringer, 57

8º Maco Racing Team, 54.5

9º LRP Polonia, 49,5

10º KM99, 48.5

11º Motobox Kremer Racing, 46

12º ERC Endurance Ducati, 39

13º Bolliger Suiza, 38,5

14º Team Moto Ain, 38.5

15º Team HRC con Japan Post, 35