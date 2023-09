19e succès au Bol d'Or pour Suzuki : "C'était terrible !"

Tout a commencé samedi sur le circuit Paul Ricard, lorsque les averses qui ont précédé la course ont provoqué un grand désaccord sur le choix des pneus au départ. Le Suzuki Endurance Racing Team a pris le départ avec Gregg Black, mais a opté pour des pneus pluie. Mais au bout de 15 minutes, la piste de 5,6 km était déjà en grande partie sèche et les pneus profilés n'étaient pas à la hauteur.

Suzuki est passé aux slicks et l'équipe de Yohei Kato et Damian Saulnier s'est battue pour avancer petit à petit. Au plus tard après un tiers de la course, il est devenu évident que Gregg Black, Etienne Masson et Sylvain Guintoli ne pourraient pas passer cette course de 24 heures.

Bien que l'équipe ait dû faire face à deux chutes lors de la finale du championnat du monde d'endurance et que Guintoli n'était plus en selle sur la GSX-R1000 dans les dernières heures, car il a dû abandonner en raison de problèmes d'estomac, le grand succès sur le circuit Paul Ricard a été clairement réussi. Yoshimura SERT Motul a permis à Suzuki de remporter son 19e succès au Bol d'Or.

"J'ai eu l'impression d'avoir vécu autant de choses en un jour qu'en une année entière", a rapporté le chef d'équipe Kato, rayonnant de joie après la course. "C'était vraiment très stimulant. Mais au final, je suis très heureux que nous ayons pu remporter cette victoire".

Gregg Black, qui a amené la moto sur la ligne d'arrivée après 24 heures, a ajouté : "C'est tout simplement incroyable, car nous avons eu une saison très difficile, avec un mauvais départ. Maintenant, terminer l'année de cette manière est vraiment génial. L'équipe et mes coéquipiers ont parfaitement travaillé. Nous avons vraiment eu une course difficile, mais nous avons prouvé que nous avions le rythme et que nous pouvions gagner".

"Ce n'était vraiment pas facile, mais nous étions très rapides et mes coéquipiers Gregg et Sylvain ont tout donné pour que nous puissions obtenir ce résultat, s'est réjoui Étienne Masson après ce grand succès. "J'ai vraiment apprécié cet événement".

Guintoli, qui avait déclaré avant le week-end qu'il s'agissait de sa dernière course pour le SERT, s'est réjoui de sa victoire mais était visiblement affecté. "C'était terrible. J'ai fait de mon mieux, mais après le sixième relais, je me sentais vraiment très mal", a déclaré le champion du monde de Superbike 2024. "Félicitations et merci à Etienne et Gregg, ils ont parfaitement terminé. Nous savions que nous aurions le rythme et nous nous sommes battus aussi dur que possible. Nous avons également réalisé des temps au tour incroyables en qualifications. Pour moi, c'est un bon adieu à Suzuki".

Bol d'Or, résultat :

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 tours.

2. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 rdn

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4. YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6e Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7. Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R, + 21

8. Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

9. MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

10e Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26



En outre :

11. Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

15e Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30

20e Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Résultat final du championnat du monde (EWC) :

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 points

2. Yoshimura SERT Motul, 161

3. BMW Motorrad World Endurance, 160

4. F.C.C. TSR Honda France, 149

5. Honda Viltais Racing, 127,5

6. Kawasaki Webike Trickstar, 106,5

7e Tati Team Beringer, 57

8. équipe Maco Racing, 54,5

9. LRP Poland, 49,5

10. KM99, 48,5

11e Motobox Kremer Racing, 46

12. ERC Endurance Ducati, 39

13. Bolliger Switzerland, 38,5

14e Team Moto Ain, 38,5

15e Team HRC avec Japan Post, 35