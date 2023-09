19° Bol d'Or per Suzuki: "È stato terribile!".

Il Bol d'Or 2023 a Le Castellet si è concluso con un successo per Yoshimura SERT Motul. Con grande impegno, ma non senza ostacoli, il team Suzuki ha trionfato domenica.

Tutto è iniziato sabato al Circuit Paul Ricard, quando i rovesci di pioggia che hanno preceduto la gara hanno causato molte divergenze sulla scelta degli pneumatici alla partenza. Il Suzuki Endurance Racing Team ha iniziato la gara con Gregg Black, ma si è affidato alle gomme rain. Tuttavia, dopo soli 15 minuti il tracciato di 5,6 km si era ampiamente asciugato, tanto che i pneumatici con battistrada erano inferiori.

Suzuki è passata alle gomme slick e il team di Yohei Kato e Damian Saulnier si è fatto strada un po' alla volta. Dopo un terzo di gara al massimo, è diventato chiaro che non c'era modo di superare Gregg Black, Etienne Masson e Sylvain Guintoli in questa 24 ore.

Anche se il team ha dovuto sopportare due cadute nel finale del Campionato del Mondo Endurance e Guintoli non era più in sella alla GSX-R1000 nelle ultime ore perché si è dovuto ritirare per problemi di stomaco, il grande successo al Circuit Paul Ricard è stato chiaramente raggiunto. La Yoshimura SERT Motul ha assicurato alla Suzuki il 19° successo al Bol d'Or.

"Mi è sembrato di aver sperimentato tanto in un solo giorno quanto in un anno intero", ha riferito il boss del team Kato, raggiante di gioia dopo la gara. "È stato davvero molto impegnativo. Ma alla fine sono molto contento che siamo riusciti a ottenere questa vittoria".

Gregg Black, che ha portato la moto al traguardo dopo 24 ore, ha aggiunto: "È semplicemente incredibile perché abbiamo avuto una stagione molto difficile, con un brutto inizio. Chiudere l'anno in questo modo è davvero fantastico. La squadra e i miei compagni hanno lavorato alla perfezione. Abbiamo disputato una gara davvero difficile, ma abbiamo dimostrato di avere il passo giusto e di poter vincere".

"Non è stato affatto facile, ma siamo stati molto veloci e i miei compagni di squadra Gregg e Sylvain hanno dato tutto perché potessimo ottenere questo risultato", ha dichiarato Etienne Masson, felice dopo il grande successo. "Mi è piaciuto molto questo evento".

Guintoli, che prima del weekend aveva dichiarato che sarebbe stata la sua ultima gara per la SERT, era felice della vittoria ma era visibilmente scosso. "È stato terribile. Ho fatto del mio meglio, ma dopo il sesto stint mi sentivo davvero male", ha detto il Campione del Mondo Superbike 2024. "Congratulazioni e grazie a Etienne e Gregg, hanno concluso la gara in modo perfetto. Sapevamo che avremmo avuto il passo giusto e abbiamo lottato il più possibile. Abbiamo anche fatto dei tempi incredibili in qualifica. Per me è un buon addio alla Suzuki".

Bol d'Or, risultato:

1° Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 giri.

2° Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 Rdn

3° BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4° YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5° Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6° Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7° Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R, + 21

8° Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

9° MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

10° Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26



Inoltre:

11° Team LRP Polonia (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

15° Team Bolliger Svizzera (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30

20° Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Risultato finale del Campionato del Mondo (EWC):

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 punti.

2° Yoshimura SERT Motul, 161

3° BMW Motorrad World Endurance, 160

4° F.C.C. TSR Honda France, 149

5° Honda Viltais Racing, 127,5

6° Kawasaki Webike Trickstar, 106,5

7° Tati Team Beringer, 57

8° Maco Racing Team, 54,5

9° LRP Polonia, 49,5

10. KM99, 48,5

11. Motobox Kremer Racing, 46

12° ERC Endurance Ducati, 39

13° Bolliger Svizzera, 38,5

14° Team Moto Ain, 38,5

15° Team HRC con Japan Post, 35