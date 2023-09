Malgré une chute, LRP Poland entre dans le top 10 du Bol d'Or

Dominik Vincon et ses collègues Julian Puffe et Marek Szkopek de l'équipe LRP Poland ont réalisé une belle performance au Bol d'Or en se hissant de manière inattendue dans le top 10. Vincon laisse la question de l'avenir ouverte.

Dominik Vincon, Julian Puffe et Marek Szkopek ont réussi à se classer parmi les dix meilleures équipes du championnat du monde d'endurance de la Fédération internationale de motocyclisme, et ce malgré toutes les difficultés. "Personne n'y croyait vraiment chez nous", déclare Vincon après une septième place de haute lutte au classement du championnat du monde d'endurance (EWC) lors du Bol d'Or au Castellet, dans le sud de la France (dixième place au classement général). L'équipe termine celle-ci à une solide neuvième place, améliorant ainsi d'une position sa position par rapport aux deux années précédentes.

L'objectif de la saison s'était éloigné, surtout après l'abandon à Spa quelques heures avant la fin en raison de problèmes techniques et la non-participation à la course de Suzuka en raison de coûts élevés. "Le fait que nous l'ayons tout de même atteint me réjouit énormément", a déclaré le pilote de 32 ans après la course. En vue des 24 heures de course de ce week-end, il parle toutefois d'un travail difficile pour lui et ses deux collègues Julian Puffe et Marek Szkopek. "C'est surtout dans les longues lignes droites que nous avons pu dépasser à plusieurs reprises d'autres équipes avec la BMW S1000 RR K67, qui a ses avantages en termes d'accélération et de vitesse de pointe, mais dans les virages, les concurrents ont ensuite répliqué. Pendant longtemps, c'était un jeu du chat et de la souris, parfois très chaud", a déclaré le pilote en décrivant ses impressions sur la course, au cours de laquelle lui et ses deux partenaires ont dépassé les 300 km/h au compteur à chaque tour sur la ligne droite de près de deux kilomètres. Des vitesses qui, à la longue, ont fortement sollicité le corps et l'esprit.

Le fait que le directeur de l'équipe, Bartlomiej Lewandowski, ait annoncé des tests avant la finale de la saison, puis les ait annulés, a semé le doute parmi les pilotes quant à la capacité de la moto à résister à l'effort. Finalement, Vincon a été surpris de constater que la machine a résisté sans trop de problèmes aux sollicitations extrêmes de la course. "Nous avons bien passé la nuit et nous étions même entre-temps à la huitième place du classement général", dit-il en félicitant également les techniciens dans le box. "Tout s'est déroulé pendant une grande partie de la course comme on l'espère toujours".

Puis un bref choc : dans un virage à droite, le pilote de Knittlingen a glissé sur une trace d'huile, comme beaucoup d'autres adversaires. "Je me suis rapidement relevé après la chute, mais j'ai dû rentrer au stand à cause du guidon tordu et d'un repose-pied arraché", raconte le sportif automobile à propos de cet événement qui ne lui a causé qu'une légère contusion à la hanche. "Cela ne vaut pas la peine d'en parler, mais cela a fait perdre un temps précieux".

Et comme Szkopek a également dû s'engager dans l'allée peu après en raison d'une crevaison, Vincon estime que trois tours ont été perdus en tout et pour tout, le trio avec la BMW jaune ayant finalement fait 691 fois le tour du circuit. A titre de comparaison, l'équipe gagnante, Yoshimura Sert Motul, a enregistré 717 tours.

Dominik Vincon fait partie de l'écurie polonaise depuis 2019. Il ne sait toutefois pas si le voyage continuera pour lui. "Beaucoup de choses ont mal tourné cette saison", résume Vincon, qui aurait aimé tester le matériel plus souvent en dehors des courses. En 2023, un tel rendez-vous n'a eu lieu qu'avant le coup d'envoi au Mans, ce qui est trop peu pour progresser dans le peloton. Le pilote de 32 ans se sent en pleine forme et veut absolument continuer, tandis que le chef d'équipe Lewandowski ne sait pas encore dans quelle direction il veut développer l'écurie. Vincon, qui a autrefois remporté des victoires et des podiums en IDM avec sa propre équipe, a en tout cas un grand rêve en tête : "Je veux un jour monter sur le podium dans la classe EWC".