Nonostante la caduta: LRP Poland entra nella top ten del Bol d'Or

Un posto tra i dieci migliori team era l'obiettivo prima della stagione - e Dominik Vincon, Julian Puffe e Marek Szkopek l'hanno raggiunto contro ogni previsione nel Campionato del Mondo Endurance della Fédération Internationale de Motocyclisme. "Nessuno ci credeva più", dice Vincon dopo un combattuto settimo posto nella classifica del Campionato Mondiale Endurance (EWC) al Bol d'Or di Le Castellet, nel sud della Francia (decimo assoluto). Il team ha concluso l'evento con un ottimo nono posto, migliorando di una posizione rispetto ai due anni precedenti.

Soprattutto dopo il ritiro a Spa a poche ore dalla fine per problemi tecnici e la mancata partecipazione alla gara di Suzuka a causa dei costi elevati, l'obiettivo stagionale era diventato una prospettiva lontana. "Sono molto contento di averlo raggiunto", ha dichiarato il 32enne. Per quanto riguarda lo spettacolo di 24 ore del fine settimana, tuttavia, parla di un duro lavoro per lui e i suoi due colleghi Julian Puffe e Marek Szkopek. "Soprattutto sui lunghi rettilinei, siamo stati in grado di superare gli altri team con la BMW S1000 RR K67, che ha i suoi vantaggi in termini di accelerazione e velocità massima, più e più volte, ma nelle curve i nostri concorrenti hanno poi contrastato. È stato un gioco del gatto e del topo per molto tempo, con alcune azioni che si sono riscaldate", ha detto il pilota, descrivendo le sue impressioni sulla gara, in cui lui e i suoi due partner hanno superato i 300 km/h sul tachimetro in ogni giro del rettilineo lungo quasi due chilometri. Velocità che alla lunga hanno impegnato molto il corpo e la mente.

Il fatto che il boss del team Bartlomiej Lewandowski avesse annunciato dei test prima del finale di stagione, salvo poi cancellarli di nuovo, aveva causato incertezza tra i piloti sulla capacità della moto di affrontare lo stress. Alla fine, però, Vincon è rimasto sorpreso dal fatto che la moto abbia resistito alle sollecitazioni estreme della gara senza grossi problemi. "Abbiamo superato bene la notte e a un certo punto eravamo addirittura all'ottavo posto in classifica generale", ha dichiarato, elogiando anche i tecnici ai box. "Per lunghi tratti ha funzionato come si spera sempre".

Poi un breve shock: in una curva a destra, il pilota di Knittlingen, come molti altri concorrenti, è scivolato su una pista d'olio. "Sono risalito velocemente dopo la caduta, ma sono dovuto rientrare ai box a causa del manubrio piegato e della pedana strappata", racconta l'atleta di motorsport a proposito dell'evento, in cui ha riportato solo una leggera contusione all'anca. "Non vale la pena menzionarlo, ma è costato tempo prezioso".

E poiché Szkopek è dovuto rientrare in corsia poco dopo a causa di una foratura nel suo pneumatico, Vincon stima che in tutto siano stati persi tre giri, e alla fine il trio con la BMW gialla ha fatto il giro del percorso per un totale di 691 volte. In confronto, il team Yoshimura Sert Motul vincitore ha totalizzato 717 giri.

Dominik Vincon fa parte della squadra polacca dal 2019. Tuttavia, lascia aperta la possibilità che il viaggio continui per lui. "Molte cose sono andate storte in questa stagione", riassume Vincon, che avrebbe voluto testare il materiale più spesso al di fuori delle gare. Nel 2023, c'è stato un solo appuntamento prima dell'apertura della stagione a Le Mans, ma non è bastato per risalire la china. Il 32enne si sente in forma e vuole assolutamente continuare, mentre il capo squadra Lewandowski non sa ancora in che direzione vuole sviluppare la squadra corse. Vincon, che ha conquistato vittorie e podi nell'IDM con il suo team, ha un grande sogno in mente: "Voglio salire sul podio nella classe EWC prima o poi.