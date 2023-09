Apesar do acidente: LRP Polónia fica entre os dez primeiros no Bol d'Or

Dominik Vincon e os seus colegas Julian Puffe e Marek Szkopek, da equipa LRP Poland, tiveram um bom desempenho no Bol d'Or e, inesperadamente, terminaram entre os dez primeiros. Vincon deixa em aberto a questão do futuro.

Um lugar entre as dez melhores equipas era o objetivo antes da época - e Dominik Vincon, Julian Puffe e Marek Szkopek conseguiram-no contra todas as probabilidades no Campeonato do Mundo de Enduro da Fédération Internationale de Motocyclisme. "Já ninguém acreditava realmente nisto", diz Vincon depois de um árduo sétimo lugar na classificação do Campeonato do Mundo de Resistência (EWC) no Bol d'Or em Le Castellet, no sul de França (décimo na geral). A equipa terminou o evento num forte nono lugar, melhorando uma posição em relação aos dois anos anteriores.

Especialmente após o abandono em Spa algumas horas antes do final devido a problemas técnicos e a não participação na corrida em Suzuka devido aos elevados custos, o objetivo da época tinha-se tornado uma perspetiva distante. "Estou muito feliz por o termos conseguido", afirmou o piloto de 32 anos. No entanto, no que diz respeito ao espetáculo de 24 horas do fim de semana, fala de um trabalho árduo para ele e para os seus dois colegas Julian Puffe e Marek Szkopek. "Especialmente nas longas rectas, conseguimos ultrapassar as outras equipas com a BMW S1000 RR K67, que tem as suas vantagens em termos de aceleração e velocidade máxima, uma e outra vez, mas nas curvas os nossos concorrentes contra-atacaram. Foi um jogo de gato e rato durante muito tempo, com alguma ação a aquecer," disse o piloto, descrevendo as suas impressões da corrida, na qual ele e os seus dois parceiros tiveram mais de 300 km/h no velocímetro em cada volta da reta de quase dois quilómetros de comprimento. Velocidades que exigiram muito do corpo e da mente a longo prazo.

O facto de o chefe de equipa Bartlomiej Lewandowski ter anunciado testes antes do final da temporada, mas depois tê-los cancelado novamente, causou incerteza entre os pilotos sobre a capacidade da moto para lidar com o stress. No final, no entanto, Vincon ficou surpreendido com o facto de a moto ter resistido ao stress extremo da corrida sem problemas de maior. "Passámos bem a noite e chegámos a estar em oitavo lugar na geral a certa altura", diz ele, elogiando também os técnicos nas boxes. "Durante longos trechos, funcionou como sempre esperamos".

Depois, um breve choque: numa curva à direita, o piloto de Knittlingen, tal como muitos outros concorrentes, escorregou numa pista de óleo. "Voltei a montar rapidamente após a queda, mas tive de ir para as boxes por causa do guiador torto e de um apoio para os pés rasgado", relata o atleta de desportos motorizados sobre o evento, no qual sofreu apenas uma ligeira contusão na anca. "Não vale a pena mencionar, mas custou um tempo valioso".

E porque Szkopek também teve de virar para a faixa de rodagem pouco depois devido a um furo no seu pneu, Vincon calcula que, no total, foram perdidas três voltas e que, no final, o trio com o BMW amarelo deu 691 voltas ao circuito. Em comparação, a equipa vencedora da Yoshimura Sert Motul fez 717 voltas no relógio.

Dominik Vincon faz agora parte da equipa de corrida polaca desde 2019. No entanto, ele deixa em aberto se a viagem vai continuar para ele. "Muita coisa correu mal esta época", resume Vincon, que gostaria de ter testado o material mais vezes fora das corridas. Em 2023, houve apenas uma data antes da abertura da temporada em Le Mans, mas isso não foi suficiente para subir na classificação. O próprio piloto de 32 anos sente-se em boa forma e quer definitivamente continuar, enquanto o chefe de equipa Lewandowski ainda não sabe em que direção quer desenvolver a equipa de corridas. Vincon, que costumava conquistar vitórias e pódios na IDM com a sua própria equipa, tem um grande sonho em mente: "Quero subir ao pódio na classe EWC.