Mandy Kainz (YART) tras el título mundial: "¡¡¡Nunca te rindas!!!"

Como la moto llevaba sufriendo problemas de sobrecalentamiento masivo desde las seis de la mañana del domingo y el equipo de mecánicos no podía localizar la causa a pesar de una feroz búsqueda, el equipo no tuvo más remedio que rellenar constantemente con agua y esperar que la tecnología aguantara hasta que cayera la bandera a cuadros. Para el jefe del equipo YART Yamaha, Mandy Kainz, probablemente fueron las horas más largas de toda la temporada.

Cuando Niccolò Canepa llevó la maltrecha Yamaha YZF-R1 a la línea de meta en cuarta posición poco después de las 15.00 horas, el austriaco de 51 años de Heimschuh, en Estiria, pudo por fin respirar aliviado. Por segunda vez después de 2009, pudo disfrutar del título en el campeonato del mundo de larga distancia. "Entonces todavía era demasiado joven, no podía darme cuenta realmente de lo que había conseguido como pequeño equipo privado. Hoy puedo disfrutarlo de una manera completamente diferente".

"Ahora incluso tengo que conseguir un smoking", ríe Kainz, sabiendo que este año será invitado a Liverpool para el gran honor del automovilismo por la FIM, el organismo rector del motociclismo mundial, junto con los campeones del mundo de MotoGP, Moto2, Moto3, los campeonatos del mundo de supersport y superbike y otras capacidades similares en el motociclismo. "En 2009 sólo hubo un breve honor tras la última carrera en Doha".

Pero no sería Kainz si, en el momento del éxito, no diera también las gracias a las personas que le han acompañado a lo largo del camino. "Han pasado 14 años increíbles desde el primer título. ¿Cómo de obsesionado hay que estar para no rendirse nunca, a pesar de fracasar tantas veces?", se pregunta el ex piloto. "Bueno, muchas personas también rezan a menudo sin ver un éxito, pero creen muy firmemente. Y yo creo muy firmemente en mi equipo, en mis compañeros y en mi familia. Ellos creen en mí muy firmemente. ¿Cómo puedes fracasar entonces?".

"Si tienes una familia, amigos, socios como yo, ya has ganado, con o sin el título. Os quiero a todos. Por cierto, esta vez mi familia estaba allí y entendieron por qué papá trabaja tanto, está fuera tan a menudo, habla por teléfono día y noche y nunca tiene tiempo. Todo por este momento. Gracias a mi mujer por aguantarme tanto tiempo y por cubrirme siempre las espaldas. Y un pequeño consejo para todos: ¡¡¡nunca os rindáis!!!".

Bol d'Or, Resultado:

1º Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 vueltas.

2º Honda Viltaïs Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 Rdn

3º BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4º YART Yamaha Equipo Oficial EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5º Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6º Equipo 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7º Equipo 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

8º MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

9º Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26

10º Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

También:

14º Team Bolliger Suiza (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30.

19º Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Resultado final del Campeonato del Mundo (EWC):

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 puntos.

2º Yoshimura SERT Motul, 161

3º BMW Motorrad World Endurance, 160

4º F.C.C. TSR Honda France, 149

5º Honda Viltaïs Racing, 128

6º Kawasaki Webike Trickstar, 107

7º Tati Team Beringer, 57

8º Maco Racing Team, 54,5

9º LRP Polonia, 49,5

10º KM99, 48.5

11º Motobox Kremer Racing, 46

12º ERC Endurance Ducati, 39

13º Bolliger Suiza, 38,5

14º Team Moto Ain, 38.5

15º Team HRC con Japan Post, 35