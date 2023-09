Mandy Kainz (YART) après le titre de championne du monde : "Never give up !!!"

Après 2009, le YART Yamaha a remporté pour la deuxième fois le titre du championnat du monde d'endurance. Le patron de l'équipe, Mandy Kainz, sait que ce succès n'aurait pas été possible sans toute l'équipe, les partenaires et, en premier lieu, sa famille.

Comme la moto souffrait de problèmes de surchauffe depuis six heures du matin dimanche et que l'équipe de mécaniciens n'a pas pu localiser la cause malgré des recherches acharnées, l'équipe n'a eu d'autre choix que de rajouter de l'eau en permanence et d'espérer que la technique tiendrait malgré tout jusqu'à la chute du drapeau à damier. Pour le patron du YART-Yamaha, Mandy Kainz, ces heures ont sans doute été les plus longues de toute la saison.

Lorsque Niccolò Canepa a franchi la ligne d'arrivée en quatrième position avec sa Yamaha YZF-R1 en difficulté, peu après 15 heures, l'Autrichien de 51 ans originaire de Heimschuh, en Styrie, a enfin pu respirer. Pour la deuxième fois après 2009, il a pu se réjouir du titre de champion du monde des longues distances. "À l'époque, j'étais encore trop jeune, je ne pouvais pas vraiment réaliser ce que j'avais réussi en tant que petite équipe privée. Aujourd'hui, je peux en profiter tout autrement".

"Maintenant, je dois même me procurer un smoking", dit Kainz en riant, sachant que cette année, il sera invité à Liverpool avec les champions du monde en MotoGP, Moto2, Moto3, Supersport et Superbike, ainsi que d'autres talents similaires du sport motocycliste, pour la grande cérémonie de remise des prix du sport motocycliste par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM). "En 2009, il n'y a eu qu'un bref hommage après la dernière course à Doha".

Mais ce ne serait pas Kainz si, au moment du succès, il ne remerciait pas aussi les personnes qui l'ont accompagné sur le chemin. "Un nombre incroyable de 14 ans se sont écoulés depuis le premier titre. A quel point faut-il être obsédé pour ne jamais abandonner, malgré tant d'échecs ?", s'interroge l'ancien pilote de course lui-même. "Eh bien, beaucoup de gens vont aussi souvent prier sans voir de succès, mais ils croient très fort. Et je crois très fort en mon équipe, mes partenaires et ma famille. Ils croient très fort en moi. Comment peut-on alors échouer ?"

"Quand on a une famille, des amis, des partenaires comme moi, on a déjà gagné, avec ou sans titre. Je vous aime tous ! D'ailleurs, cette fois, ma famille était là et elle a compris pourquoi papa travaillait autant, était si souvent absent, téléphonait jour et nuit et n'avait jamais le temps. Tout ça pour ce seul moment. Merci à ma femme de m'avoir supporté si longtemps et d'avoir toujours assuré mes arrières. Et encore un petit conseil à tous : Ne jamais abandonner !!!"

Bol d'Or, résultat :

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 tours.

2. Honda Viltaïs Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 rdn

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4. YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6e Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7e Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

8. MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

9. Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26

10e Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

En outre :

14. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30

19e Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Résultat final du championnat du monde (EWC) :

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 points

2. Yoshimura SERT Motul, 161

3. BMW Motorrad World Endurance, 160

4. F.C.C. TSR Honda France, 149

5. Honda Viltaïs Racing, 128

6. Kawasaki Webike Trickstar, 107

7. Tati Team Beringer, 57

8. équipe Maco Racing, 54,5

9. LRP Poland, 49,5

10. KM99, 48,5

11e Motobox Kremer Racing, 46

12. ERC Endurance Ducati, 39

13. Bolliger Switzerland, 38,5

14e Team Moto Ain, 38,5

15e Team HRC avec Japan Post, 35