Mandy Kainz (YART) dopo il titolo mondiale: "Mai arrendersi!!!".

Nel 2009, YART Yamaha ha vinto per la seconda volta il titolo di Campione del Mondo Endurance. Il capo del team Mandy Kainz sa che questo successo non sarebbe stato possibile senza l'intero team, i partner e soprattutto la sua famiglia.

Poiché la moto soffriva di gravi problemi di surriscaldamento dalle sei di domenica mattina e l'equipaggio dei meccanici non riusciva a individuare la causa nonostante una ricerca accanita, il team non aveva altra scelta se non quella di rabboccare costantemente acqua e sperare che la tecnologia resistesse fino alla bandiera a scacchi. Per Mandy Kainz, capo del team YART Yamaha, sono state probabilmente le ore più lunghe dell'intera stagione.

Quando Niccolò Canepa ha portato la martoriata Yamaha YZF-R1 al traguardo in quarta posizione poco dopo le 15.00, il 51enne austriaco di Heimschuh, in Stiria, ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo. Per la seconda volta dopo il 2009, è riuscito a godersi il titolo nel campionato mondiale delle lunghe distanze. "All'epoca ero ancora troppo giovane, non potevo rendermi conto di ciò che avevo raggiunto come piccola squadra privata. Oggi posso godermelo in modo completamente diverso".

"Ora devo persino procurarmi una giacca per la cena", ride Kainz, sapendo che quest'anno sarà invitato a Liverpool per la grande onorificenza del motorsport dalla FIM, l'organo di governo del mondo delle moto, insieme ai campioni del mondo della MotoGP, della Moto2, della Moto3, dei campionati mondiali di supersport e superbike e di altri titoli analoghi nelle corse motociclistiche. "Nel 2009 c'è stato solo un breve onore dopo l'ultima gara a Doha".

Ma non sarebbe Kainz se, nel momento del successo, non ringraziasse anche le persone che lo hanno accompagnato lungo il percorso. "Sono passati 14 anni incredibili dal primo titolo. Quanto bisogna essere ossessionati per non mollare mai, anche se si fallisce così spesso?", si chiede l'ex pilota. "Beh, anche molte persone spesso pregano senza vedere un successo, ma credono fermamente. E io credo molto nel mio team, nei miei partner e nella mia famiglia. Loro credono fortemente in me. Come si può allora fallire?".

"Se avete una famiglia, degli amici, dei partner come me, avete già vinto, con o senza titolo. Vi amo tutti! Tra l'altro, questa volta la mia famiglia era presente e ha capito perché papà lavora così tanto, è via così spesso, parla al telefono giorno e notte e non ha mai tempo. Tutto per questo momento. Grazie a mia moglie per avermi sopportato per tanto tempo e per avermi sempre coperto le spalle. E un consiglio a tutti: non mollate mai!!!".

Bol d'Or, Risultato:

1° Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 giri.

2° Honda Viltaïs Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 Rdn

3° BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4° YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5° Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6° Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7° Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

8° MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

9° Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26

10° Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

Inoltre:

14° Team Bolliger Svizzera (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30.

19° Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Risultato finale del Campionato del Mondo (EWC):

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 punti.

2° Yoshimura SERT Motul, 161

3° BMW Motorrad World Endurance, 160

4° F.C.C. TSR Honda France, 149

5° Honda Viltaïs Racing, 128

6° Kawasaki Webike Trickstar, 107

7° Tati Team Beringer, 57

8° Maco Racing Team, 54,5

9° LRP Polonia, 49,5

10° KM99, 48,5

11° Motobox Kremer Racing, 46

12° ERC Endurance Ducati, 39

13° Bolliger Svizzera, 38,5

14° Team Moto Ain, 38,5

15° Team HRC con Japan Post, 35