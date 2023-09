Mandy Kainz (YART) após o título de Campeã do Mundo: "Nunca desistas!!!"

Depois de 2009, a YART Yamaha conquistou o título do Campeonato do Mundo de Resistência pela segunda vez. O chefe de equipa Mandy Kainz sabe que este sucesso não seria possível sem toda a equipa, os parceiros e, acima de tudo, a sua família.

Uma vez que a moto estava a sofrer de problemas de sobreaquecimento desde as seis horas da manhã de domingo e a equipa de mecânicos não conseguia localizar a causa, apesar de uma busca feroz, a equipa não teve outra escolha senão abastecer constantemente com água e esperar que a tecnologia aguentasse até ao cair da bandeira axadrezada. Para o chefe de equipa da YART Yamaha, Mandy Kainz, foram provavelmente as horas mais longas de toda a época.

Quando Niccolò Canepa levou a Yamaha YZF-R1 para a meta em quarto lugar, pouco depois das 15 horas, o austríaco de 51 anos de Heimschuh, na Estíria, pôde finalmente respirar de alívio. Pela segunda vez depois de 2009, ele pôde desfrutar do título no campeonato do mundo de longa distância. "Naquela altura, eu era ainda muito jovem, não conseguia perceber o que tinha conseguido com uma pequena equipa privada. Hoje posso desfrutar disso de uma forma completamente diferente".

"Agora até tenho de arranjar um casaco para o jantar", ri-se Kainz, sabendo que este ano vai ser convidado pela FIM, a entidade que rege o desporto motorizado, para ir a Liverpool receber a grande honra do desporto motorizado, juntamente com os campeões mundiais de MotoGP, Moto2, Moto3, os campeonatos mundiais de supersport e superbike e outras capacidades semelhantes no motociclismo. "Em 2009, houve apenas uma pequena homenagem após a última corrida em Doha.

Mas não seria Kainz se, no momento do sucesso, não agradecesse também às pessoas que o acompanharam ao longo do caminho. "Passaram-se uns inacreditáveis 14 anos desde o primeiro título. Quão obcecado é preciso ser para nunca desistir, apesar de falhar tantas vezes?", pergunta-se o antigo piloto de corridas. "Bem, muitas pessoas também rezam muitas vezes sem verem o sucesso, mas acreditam firmemente. E eu acredito muito na minha equipa, nos meus parceiros e na minha família. Eles acreditam muito em mim. Então, como é que se pode falhar?

"Se tens uma família, amigos, parceiros como eu, já ganhaste, com ou sem título. Amo-vos a todos! A propósito, desta vez a minha família estava presente e compreendeu porque é que o pai trabalha tanto, está tantas vezes fora, fala ao telefone dia e noite e nunca tem tempo. Tudo por este momento. Obrigado à minha mulher por me ter aturado durante tanto tempo e por me ter apoiado sempre. E um pequeno conselho para todos: nunca desistam!!!"

Bol d'Or, Resultado:

1º Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 voltas.

2º Honda Viltaïs Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 Rdn

3º BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4º YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5º Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6º Equipa 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7º Equipa 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

8º MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

9º Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26

10º Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

Também:

14º Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30.

19º Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Resultado final do Campeonato do Mundo (EWC):

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 pontos.

2º Yoshimura SERT Motul, 161

3º BMW Motorrad World Endurance, 160

4º F.C.C. TSR Honda France, 149

5º Honda Viltaïs Racing, 128

6º Kawasaki Webike Trickstar, 107

7º Tati Team Beringer, 57

8º Maco Racing Team, 54,5

9º LRP Polónia, 49,5

10º KM99, 48,5

11º Motobox Kremer Racing, 46

12º ERC Endurance Ducati, 39

13º Bolliger Suíça, 38,5

14º Team Moto Ain, 38,5

15º Team HRC com Japan Post, 35