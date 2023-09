Team Bolliger (Kawasaki) : "Miser sur la constance".

Pour l'équipe Bolliger Kawasaki, la finale de la saison du championnat du monde d'endurance FIM ne s'est pas déroulée comme prévu. L'équipe Kawasaki avait pourtant effectué un test réussi sur le circuit Paul Ricard avant la course et le début du week-end de course s'est également déroulé comme prévu. Lors des qualifications pour les 24 heures du Castellet, Nico Thöni, Marcel Brenner et Pedro Nuno Romero Barbosa se sont classés 14e sur la grille de départ.

Mais avant même le départ du 86e Bol d'Or, l'équipe de Ruppoldsried a connu un coup de frein. Lors d'une collision entre une équipe adverse et Romero Barbosa, les deux pilotes sont tombés. La direction de course a ensuite infligé une pénalité de 30 secondes à l'équipe de Kevin Bolliger pour la course. Il n'a pas été possible d'y remédier, comme on a dû le constater très tôt. "Pedro a été invité à se présenter devant les commissaires, tout comme le pilote adverse, qui avait directement avec lui des preuves sous forme d'enregistrement de données", a constaté Kevin Bolliger. "Bien sûr, Pedro a été percuté par l'arrière, mais pour moi, il s'agissait d'un accident de course et non d'un 'irresponsible riding', comme l'ont qualifié les responsables. Nous avons également voulu prouver, à l'aide des enregistrements de données, que Pedro avait freiné 25 mètres plus tôt que les tours précédents, mais nous avons été immédiatement déboutés".

Sans aucune chance, l'équipe privée Kawasaki a dû accepter la sanction. C'est pourtant avec motivation qu'elle a entamé la course sur le circuit de 5,6 km. Nico Thöni a toutefois eu des problèmes avec la ZX10-R dès le départ, car l'électronique a zigzagué et le Suisse est parti en dernière position de la grille de départ. "Par la suite, après trois heures, nous avons eu le problème à chaque arrêt que toute l'électronique, y compris le blipper, l'interrupteur automatique et le wheelie control, tombait en panne", a rapporté Bolliger lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

"Nous savions par le passé que ce problème pouvait être résolu par le pilote lui-même, en coupant et en remettant le contact une fois", a raconté le chef d'équipe à propos de ce dilemme. "Comme le circuit du Castellet dispose d'une grande zone de dégagement, nous avons pu le faire sans problème en dehors de la piste. Si nous avions eu un warm-up, nous aurions certainement rencontré ce problème avant la course et nous aurions probablement pu le résoudre".

A la mi-course, la numéro 8 n'était que 23e, mais le trio de pilotes a réussi à gagner quelques places vers la fin, si bien que la 14e position constitue un résultat satisfaisant. L'équipe, qui pratique la course d'endurance depuis 1982, termine la saison en 13e position avec 38,5 points : "Le début de saison au Mans s'était bien passé pour nous jusqu'à la chute. A Spa, nous étions occupés 24 heures sur 24 et malheureusement, le problème de vilebrequin est apparu. Malheureusement, le Bol d'Or ne s'est pas déroulé comme prévu et nous avons vécu une saison éprouvante", résume Kevin Bolliger, qui a repris l'équipe de son père Hämpu après la saison 2021.

Et comment se présente l'avenir de l'équipe ? "Nous misons sur la constance, mais sommes également ouverts à de nouvelles aventures", a-t-il souligné. "Nous aimerions bien continuer l'année prochaine avec nos trois pilotes, deux d'entre eux ont même déjà signé leur contrat. Nous continuons également avec Kawasaki. J'ai mes objectifs et mes visions avec l'équipe, si l'on peut encore trouver des soutiens adéquats pour cela, une partie d'entre eux pourra très certainement se concrétiser".

Comme les années précédentes, la fête de la pizza aura lieu début octobre dans le village natal de Ruppoldsried. "Tous les fans, amis et personnes intéressées sont cordialement invités les 6 et 7 octobre. Nous organisons la Pizzafest depuis 1997 et nous nous réjouissons de passer un week-end agréable", a ajouté Bolliger. La saison s'achèvera pour l'équipe le 21 octobre, lorsque plus de 300 personnes porteront un toast à la spectaculaire saison 2023 lors de la "Season End Party" à Rapperswil.

Bol d'Or, résultat :

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 tours.

2. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 rdn

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4. YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6e Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7e Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

8. MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

9. Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26

10e Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

En outre :

14. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30

19e Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Résultat final du championnat du monde (EWC) :

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 points

2. Yoshimura SERT Motul, 161

3. BMW Motorrad World Endurance, 160

4. F.C.C. TSR Honda France, 149

5. Honda Viltais Racing, 128

6. Kawasaki Webike Trickstar, 107

7e Tati Team Beringer, 57

8. équipe Maco Racing, 54,5

9. LRP Poland, 49,5

10. KM99, 48,5

11e Motobox Kremer Racing, 46

12. ERC Endurance Ducati, 39

13. Bolliger Switzerland, 38,5

14e Team Moto Ain, 38,5

15e Team HRC avec Japan Post, 35