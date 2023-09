Team Bolliger (Kawasaki): "Contiamo sulla costanza".

La stagione 2023 dell'EWC si è conclusa questo fine settimana al Bol d'Or. Non è stato un anno facile per il team Kawasaki di Kevin Bolliger, ma la fiducia è sempre rimasta nella squadra.

Per il Team Bolliger Kawasaki, il finale di stagione del FIM Endurance World Championship non è andato secondo i piani. Il team Kawasaki aveva completato con successo un test al Circuit Paul Ricard e anche l'inizio del weekend di gara è andato secondo i piani. Nelle qualifiche per la 24 ore di Le Castellet, Nico Thöni, Marcel Brenner e Pedro Nuno Romero Barbosa sono riusciti a partire 14°.

Ma già prima della partenza dell'86° Bol d'Or c'è stato un intoppo per il team di Ruppoldsried. Una collisione tra una squadra avversaria e Romero Barbosa ha causato la caduta di entrambi i corridori. Il controllo della corsa ha quindi inflitto alla squadra di Kevin Bolliger una penalità di 30 secondi per la gara. Non si è potuto fare nulla, come si è scoperto subito. "A Pedro è stato chiesto di rivolgersi ai commissari sportivi, così come al pilota avversario, che aveva con sé una prova diretta sotto forma di registrazione dei dati", ha osservato Kevin Bolliger. "È ovvio che Pedro lo ha colpito da dietro, ma per me si è trattato di un incidente di gara e non di una 'guida irresponsabile' come l'hanno definita i commissari. Volevamo anche dimostrare dalle registrazioni dei dati che Pedro aveva frenato 25 metri prima rispetto ai giri precedenti, ma siamo stati respinti subito".

Senza alcuna possibilità, il team privato Kawasaki ha dovuto accettare la penalità. Ciononostante, hanno affrontato la gara sul circuito di 5,6 km motivati. Tuttavia, Nico Thöni ha avuto problemi con la ZX10-R già alla partenza, poiché l'elettronica faceva le bizze e il pilota svizzero è partito ultimo dalla griglia. "Di conseguenza, dopo tre ore abbiamo avuto un problema a ogni sosta: l'intera elettronica, compresi il blipper, il cambio automatico e il controllo dell'impennata, si è guastata", ha dichiarato Bolliger a SPEEDWEEK.com.

"In passato sapevamo che questo problema poteva essere risolto dal pilota stesso spegnendo e riaccendendo l'accensione", ha raccontato il boss del team. "Dato che la pista di Le Castellet offre un'ampia area di deflusso, siamo riusciti a farlo fuori dalla pista senza problemi in ogni caso. Se avessimo fatto un warm-up, sono sicuro che avremmo incontrato questo problema prima della gara e probabilmente avremmo potuto risolverlo".

A metà gara, la vettura numero 8 era solo al 23° posto, ma verso la fine il trio di piloti è riuscito a recuperare qualche posizione, per cui la 14° posizione è un risultato riconciliante. Il team, che è di casa nelle gare di durata dal 1982, ha concluso la stagione in 13a posizione con 38,5 punti. "All'inizio della stagione a Le Mans, le cose stavano andando molto bene per noi fino all'incidente. A Spa eravamo impegnati 24 ore su 24 e purtroppo si è verificato il problema all'albero motore. Purtroppo anche al Bol d'Or le cose non sono filate lisce, quindi possiamo guardare indietro a una stagione estenuante", ha riassunto Kevin Bolliger, che ha preso il posto del padre Hämpu dopo la stagione 2021.

E come si prospetta il futuro della squadra? "Ci stiamo concentrando sulla coerenza, ma siamo anche aperti a nuove avventure", ha sottolineato. "Vorremmo continuare con i nostri tre piloti anche l'anno prossimo, due dei quali hanno già firmato il contratto. Continueremo anche con la Kawasaki. Ho i miei obiettivi e le mie visioni con la squadra, e se si troveranno ancora i sostenitori adatti, alcuni di questi potranno sicuramente essere trasformati in realtà".

Come negli anni precedenti, la Pizzafest si svolgerà nel villaggio natale di Ruppoldsried all'inizio di ottobre. "Tutti i fan, gli amici e gli interessati sono cordialmente invitati il 6 e 7 ottobre. Organizziamo la Pizzafest dal 1997 e ci aspettiamo un bel fine settimana", ha aggiunto Bolliger. La stagione si concluderà per la squadra il 21 ottobre, quando più di 300 persone brinderanno alla spettacolare stagione 2023 al "Season End Party" di Rapperswil.

Bol d'Or, Risultato:

1° Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 giri.

2° Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 Rdn

3° BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4° YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5° Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6° Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7° Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

8° MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

9° Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26

10° Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

Inoltre:

14° Team Bolliger Svizzera (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30.

19° Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Risultato finale del Campionato del Mondo (EWC):

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 punti.

2° Yoshimura SERT Motul, 161

3° BMW Motorrad World Endurance, 160

4° F.C.C. TSR Honda France, 149

5° Honda Viltais Racing, 128

6° Kawasaki Webike Trickstar, 107

7° Tati Team Beringer, 57

8° Maco Racing Team, 54,5

9° LRP Polonia, 49,5

10° KM99, 48,5

11° Motobox Kremer Racing, 46

12° ERC Endurance Ducati, 39

13° Bolliger Svizzera, 38,5

14° Team Moto Ain, 38,5

15° Team HRC con Japan Post, 35