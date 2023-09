Equipa Bolliger (Kawasaki): "Contar com a consistência".

A época 2023 do EWC chegou ao fim no Bol d'Or este fim de semana. Não foi um ano fácil para a equipa Kawasaki de Kevin Bolliger, mas a confiança manteve-se sempre na equipa apaixonada.

Para a Equipa Bolliger Kawasaki, o final da temporada do Campeonato do Mundo de Endurance FIM não correu de acordo com o planeado. A equipa Kawasaki tinha completado um teste bem sucedido no Circuito Paul Ricard e o início do fim de semana de corrida também correu de acordo com o planeado. Na qualificação para a corrida de 24 horas de Le Castellet, Nico Thöni, Marcel Brenner e Pedro Nuno Romero Barbosa conseguiram arrancar em 14º lugar.

Mas já antes do início da 86ª edição do Bol d'Or, a equipa de Ruppoldsried teve um contratempo. Uma colisão entre uma equipa adversária e Romero Barbosa provocou a queda de ambos os ciclistas. O controlo de corrida atribuiu então à equipa de Kevin Bolliger uma penalização de 30 segundos para a corrida. Não havia nada a fazer, como se verificou logo no início. "Pediram ao Pedro para se dirigir aos comissários de pista, tal como ao piloto adversário, que tinha provas directas com ele sob a forma de registo de dados", observou Kevin Bolliger. É claro que o Pedro bateu-lhe por trás, mas para mim foi um acidente de corrida e não uma "condução irresponsável", como lhe chamaram os responsáveis. Também queríamos provar, com base nos registos de dados, que o Pedro tinha travado 25 metros mais cedo do que nas voltas anteriores, mas fomos rejeitados de imediato."

Sem qualquer hipótese, a equipa privada da Kawasaki teve de aceitar a penalização. Mesmo assim, entraram motivados na corrida no circuito de 5,6 km de extensão. No entanto, Nico Thöni já tinha problemas com a ZX10-R no início, pois a eletrónica estava a funcionar mal e o piloto suíço ficou em último lugar da grelha. "Como resultado, ao fim de três horas tivemos o problema em todas as paragens de toda a eletrónica, incluindo o blipper, a caixa de velocidades automática e o controlo de wheelie," disse Bolliger ao SPEEDWEEK.com.

"No passado, sabíamos que este problema podia ser resolvido pelo próprio piloto ao desligar a ignição uma vez e voltar a ligá-la", disse o chefe de equipa sobre o dilema. "Como a pista de Le Castellet tem muita área de escape, conseguimos fazer isto fora da pista sem qualquer problema em todos os casos. Se tivéssemos feito um warm-up, tenho a certeza que teríamos encontrado este problema antes da corrida e provavelmente teríamos conseguido resolvê-lo."

A meio da corrida, o carro número 8 ocupava apenas o 23º lugar, mas no final o trio de pilotos conseguiu recuperar alguns lugares, pelo que a posição 14 representa um resultado de reconciliação. A equipa, que tem estado em casa nas corridas de resistência desde 1982, terminou a época na 13ª posição com 38,5 pontos. "No início da época em Le Mans, as coisas estavam a correr muito bem para nós até ao acidente. Em Spa, estivemos sempre ocupados e, infelizmente, surgiu o problema com a cambota. Infelizmente, as coisas também não correram bem no Bol d'Or, por isso olhamos para trás e vemos uma temporada exaustiva", resumiu Kevin Bolliger, que assumiu a equipa do pai Hämpu após a temporada de 2021.

E qual é o futuro da equipa? "Estamos a concentrar-nos na consistência, mas também estamos abertos a novas aventuras", sublinhou. "Gostaríamos de continuar com os nossos três pilotos no próximo ano, dois deles até já assinaram o contrato. Também vamos continuar com a Kawasaki. Tenho os meus objectivos e visões com a equipa, se ainda for possível encontrar apoiantes adequados, alguns deles podem definitivamente tornar-se realidade."

Tal como nos anos anteriores, o Pizzafest terá lugar na aldeia natal de Ruppoldsried no início de outubro. "Todos os fãs, amigos e interessados estão cordialmente convidados para os dias 6 e 7 de outubro. Organizamos o Festival da Pizza desde 1997 e esperamos que seja um fim de semana agradável", acrescentou Bolliger. A época termina para a equipa no dia 21 de outubro, com mais de 300 pessoas a brindarem à espetacular época de 2023 na "Festa de Fim de Época" em Rapperswil.

Bol d'Or, Resultado:

1º Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 717 voltas.

2º Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7 Rdn

3º BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 8

4º YART Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 12

5º Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 16

6º Equipa 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R, + 20

7º Equipa 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1, + 24

8º MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1, + 24

9º Pitlane Endurance JP3 (Grünwald, Pellizotti, de Vleeschauwer), Yamaha YZF-R1, + 26

10º Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR, + 26

Também:

14º Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 30.

19º Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1, + 38

Resultado final do Campeonato do Mundo (EWC):

1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 pontos.

2º Yoshimura SERT Motul, 161

3º BMW Motorrad World Endurance, 160

4º F.C.C. TSR Honda France, 149

5º Honda Viltais Racing, 128

6º Kawasaki Webike Trickstar, 107

7º Tati Team Beringer, 57

8º Maco Racing Team, 54,5

9º LRP Polónia, 49,5

10º KM99, 48,5

11º Motobox Kremer Racing, 46

12º ERC Endurance Ducati, 39

13º Bolliger Suíça, 38,5

14º Team Moto Ain, 38,5

15º Team HRC com Japan Post, 35