EWC : Spa-Francorchamps seulement 8 heures au lieu de 24

Le calendrier du championnat du monde d'endurance réserve des surprises. La plus importante : à l'avenir, la distance de course à Spa-Francorchamps ne sera plus les traditionnelles 24 heures, mais huit heures.

Tout comme la course du Mans et le Bol d'Or, l'événement de Spa-Francorchamps fait partie des classiques de la course d'endurance et, comme pour les événements en France, la course en Belgique s'est déroulée sur la distance de 24 heures. Cela va changer l'année prochaine. En 2024, la distance de course sur le circuit des Ardennes ne sera plus que de huit heures.

Avec ce changement de format, Warner Bros. Discovery Sports, organisateur du championnat du monde d'endurance, a tenu compte du fait que le maintien de trois courses de 24 heures dans le calendrier n'est plus réalisable dans le climat économique actuel en raison des dépenses financières considérables nécessaires.

Grâce à ce raccourcissement, on espère d'une part une augmentation du nombre de participants, y compris des équipes nouvellement engagées dans le championnat du monde d'endurance, et une augmentation du nombre de spectateurs, et d'autre part que davantage d'équipes seront en mesure de participer aux 8 heures de Suzuka, car le raccourcissement de la durée de la course à Spa permettra de réaliser des économies.

La deuxième grande surprise est que, contrairement au passé, la catégorie Superstock sera au programme de la manche japonaise du championnat du monde. Le nombre de manches permettant de marquer des points restera toutefois fixé à trois, afin d'offrir une certaine flexibilité aux participants de la catégorie proche de la série, qui ne disposent généralement pas de moyens financiers suffisants.

La 45e saison du championnat du monde d'endurance sera à nouveau composée de quatre événements. Le coup d'envoi sera donné mi-avril par les 24 Heures du Mans. Le premier week-end de juin suivra la course de 8 heures à Spa-Francorchamps. Mi-juillet, ce sera au tour de la prestigieuse course de 8 heures de Suzuka, avant la finale du Bol d'Or mi-septembre.

Calendrier des courses

18 - 21.04.2024 24hLe Mans (France)

06 - 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Belgique)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Japon)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (France)