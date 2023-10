EWC: Spa-Francorchamps solo 8 ore anziché 24

Il calendario degli eventi del Campionato mondiale Endurance è pieno di sorprese. La più grande: in futuro, la distanza di gara a Spa-Francorchamps non sarà più la tradizionale 24 ore, ma otto.

Come la gara di Le Mans e il Bol d'Or, l'evento di Spa-Francorchamps è uno dei classici delle corse di durata e, come per gli eventi in Francia, anche la gara in Belgio si è svolta sulla distanza di 24 ore. L'anno prossimo le cose cambieranno. Nel 2024, la distanza di gara sul circuito delle Ardenne sarà di sole otto ore.

Con questo cambiamento di formato, Warner Bros Discovery Sports, in qualità di organizzatore del Campionato del Mondo Endurance, ha tenuto conto del fatto che mantenere tre gare di 24 ore nel calendario delle corse non è più fattibile nell'attuale clima economico, a causa del notevole esborso finanziario richiesto.

Da un lato, si spera che l'accorciamento porti a un aumento del numero di partecipanti, compresi i team nuovi al Campionato del Mondo Endurance, e a un incremento del numero di spettatori; dall'altro, che un maggior numero di team possa partecipare alla 8 Ore di Suzuka, perché i costi saranno risparmiati dalla riduzione della durata della gara a Spa.

La seconda grande sorpresa: contrariamente al passato, la classe Superstock sarà inclusa nel programma del round giapponese del WRC. Tuttavia, il numero di gare in cui si possono raccogliere punti rimarrà a tre, per offrire flessibilità ai partecipanti della categoria quasi di serie, per lo più finanziariamente meno abbienti.

La 45a stagione del Campionato del Mondo Endurance sarà nuovamente composta da quattro eventi. Si inizierà con la 24 ore di Le Mans a metà aprile. Seguirà la gara di 8 ore a Spa-Francorchamps il primo fine settimana di giugno. A metà luglio, la stagione proseguirà con la prestigiosa gara di 8 ore a Suzuka, prima del finale al Bol d'Or a metà settembre.

Programma

18 - 21.04.2024 24hLe Mans (Francia)

06 - 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Belgio)

18 - 21.07.2024 8h Suzuka (Giappone)

12 - 15.09.2024 Bol d'Or (Francia)