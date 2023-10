EWC: Spa-Francorchamps apenas 8 horas em vez de 24

O calendário de eventos do Campeonato do Mundo de Endurance está cheio de surpresas. A maior: no futuro, a distância da corrida em Spa-Francorchamps deixará de ser as tradicionais 24 horas, passando a ser oito.

Tal como a corrida em Le Mans e o Bol d'Or, o evento em Spa-Francorchamps é um dos clássicos das corridas de resistência e, tal como os eventos em França, a corrida na Bélgica também foi disputada ao longo de 24 horas. Isso vai mudar no próximo ano. Em 2024, a distância da corrida no circuito das Ardenas será de apenas oito horas.

Com esta alteração no formato da etapa, a Warner Bros Discovery Sports, enquanto organizadora do Campeonato do Mundo de Endurance, teve em conta o facto de que manter três corridas de 24 horas no calendário de corridas já não é viável na atual conjuntura económica devido ao considerável esforço financeiro necessário.

Por um lado, espera-se que o encurtamento conduza a um aumento do número de participantes, incluindo equipas novas no Campeonato do Mundo de Endurance, e a um aumento do número de espectadores e, por outro lado, que mais equipas possam participar nas 8 Horas de Suzuka, uma vez que os custos serão poupados com a redução da duração da corrida em Spa.

A segunda grande surpresa: ao contrário do que acontecia no passado, a classe Superstock será incluída no programa da ronda japonesa do WRC. No entanto, o número de rondas em que se podem acumular pontos manter-se-á em três, de modo a oferecer flexibilidade aos participantes, na sua maioria financeiramente menos dotados, da categoria de quase-série.

A 45ª temporada do Campeonato do Mundo de Resistência será novamente composta por quatro eventos. Começará com a corrida de 24 horas em Le Mans, em meados de abril. Segue-se a corrida de 8 horas em Spa-Francorchamps no primeiro fim de semana de junho. Em meados de julho, a época continuará com a prestigiada corrida de 8 horas em Suzuka, antes da final ter lugar no Bol d'Or em meados de setembro.

Calendário

18 - 21.04.2024 24hLe Mans (França)

06 - 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18 - 21.07.2024 8h Suzuka (Japão)

12 - 15.09.2024 Bol d'Or (França)