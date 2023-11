Quel est le goût d'un titre de champion du monde ? Au YART, on le sait exactement

C'est depuis la petite commune de Heimschuh, dans le sud-ouest de la Styrie, que Mandy Kainz a décidé de conquérir le monde du sport automobile en 2000. Il a trouvé dans le championnat du monde d'endurance un domaine d'activité dans lequel il a rapidement réussi à se hisser parmi l'élite mondiale. En 2009, Gwen Giabbani, Steve Martin et Igor Jerman ont remporté pour le Yamaha Austria Racing Team (YART) non seulement quatre victoires sur la saison, mais aussi le titre de champion du monde.

Le quartier général étant situé sur la route des vins de Styrie, prise d'assaut chaque année par les touristes, l'idée de créer un vin spécial à l'occasion de ce titre, en collaboration avec le célèbre domaine viticole Schneeberger, a rapidement vu le jour et s'est vendu comme des petits pains au sein de la grande communauté de fans du YART.

Kainz a dû attendre 14 ans avant de pouvoir présenter à nouveau ce que l'on appelle une "goutte de Coupe du monde". Lors d'une finale passionnante au Castellet, Marvin Fritz, Karel Hanika et Niccolò Canepa ont obtenu la quatrième place, ce qui a permis d'offrir pour la deuxième fois cette bouteille de vin spéciale et strictement limitée dans les variétés populaires "Pinot blanc" et "Sauvignon blanc", qui peut être achetée dans la boutique en ligne du YART.

"Ici, nous sommes entourés de vignobles. Il est donc évident de fêter le titre avec son propre vin. Chez YART, nous savons donc exactement quel goût a un titre de champion du monde. Les vins, qui sont très prisés au Japon, sont envoyés dans une belle boîte et constituent, avec notre T-shirt YART World Championship, un cadeau de Noël idéal pour nos fans", explique Kainz.