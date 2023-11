Che sapore ha un titolo di Coppa del Mondo? Alla YART sanno esattamente

Dopo il 2009, lo Yamaha Austria Racing Team (YART) ha vinto il titolo di Campione del Mondo Endurance per la seconda volta in questa stagione. Proprio come allora, c'è ancora una volta una "bevanda da campionato del mondo" per i fan della squadra della Stiria.

Dalla piccola comunità di Heimschuh, nel sud-ovest della Stiria, Mandy Kainz ha deciso di conquistare il mondo dell'automobilismo nel 2000. Nel Campionato mondiale di endurance, ha trovato un campo di attività in cui è stato rapidamente in grado di avanzare ai vertici del mondo. Nel 2009, Gwen Giabbani, Steve Martin e Igor Jerman hanno conquistato non solo quattro vittorie stagionali per il Yamaha Austria Racing Team (YART), ma anche il titolo di campione del mondo.

Poiché la sede si trova sulla strada del vino della Stiria, presa d'assalto dai turisti ogni anno, è nata subito l'idea di creare un vino speciale insieme alla rinomata azienda vinicola Schneeberger per celebrare la vittoria del titolo, che è andato a ruba tra i numerosi fan dello YART.

Kainz ha dovuto aspettare 14 anni prima di poter presentare un altro cosiddetto "vino della Coppa del Mondo". In un'emozionante finale a Le Castellet, Marvin Fritz, Karel Hanika e Niccolò Canepa si sono classificati al quarto posto, assicurando che questo speciale e rigorosamente limitato imbottigliamento di vino nelle popolari varietà "Pinot Bianco" e "Sauvignon Blanc" sia disponibile per la seconda volta attraverso il webshop di YART.

"Qui siamo circondati da vigneti. È quindi naturale festeggiare la vittoria del titolo con il nostro vino. Noi di YART sappiamo esattamente che sapore ha un titolo di Coppa del Mondo. I vini, particolarmente apprezzati in Giappone, vengono spediti in una bella confezione e, insieme alla maglietta del Campionato del Mondo YART, costituiscono un regalo di Natale ideale per i nostri fan", afferma Kainz, promuovendo la propria causa.