Qual é o sabor de um título da Taça do Mundo? Na YART sabem exatamente

Depois de 2009, a Yamaha Austria Racing Team (YART) conquistou o título do Campeonato do Mundo de Resistência pela segunda vez esta época. Tal como nessa altura, há novamente uma "bebida do Campeonato do Mundo" para os fãs da equipa da Estíria.

Da pequena comunidade de Heimschuh, no sudoeste da Estíria, Mandy Kainz decidiu conquistar o mundo do desporto automóvel em 2000. No Campeonato Mundial de Resistência, encontrou um campo de atividade em que rapidamente conseguiu chegar ao topo do mundo. Em 2009, Gwen Giabbani, Steve Martin e Igor Jerman não só conquistaram quatro vitórias nesta época para a Yamaha Austria Racing Team (YART), como também o título de campeão do mundo.

Uma vez que a sede se situa na rota do vinho da Estíria, que é invadida por turistas todos os anos, nasceu rapidamente a ideia de criar um vinho especial em conjunto com a famosa adega Schneeberger para celebrar esta vitória do título, que se vendeu como bolos quentes entre a grande comunidade de fãs da YART.

Kainz teve de esperar 14 anos para poder apresentar outro "vinho da Taça do Mundo". Numa final emocionante em Le Castellet, Marvin Fritz, Karel Hanika e Niccolò Canepa ficaram em quarto lugar, assegurando que este vinho especial e estritamente limitado, engarrafado nas variedades populares "Pinot Blanc" e "Sauvignon Blanc", está disponível pela segunda vez através da loja virtual da YART.

"Aqui estamos rodeados de vinhas. Por isso, é natural que celebremos a conquista do título com o nosso próprio vinho. Por isso, na YART sabemos exatamente qual é o sabor de um título do Campeonato do Mundo. Os vinhos, que são particularmente populares no Japão, são enviados numa bonita caixa e, juntamente com a nossa T-shirt do Campeonato do Mundo YART, são um presente de Natal ideal para os nossos fãs", diz Kainz, promovendo a sua própria causa.