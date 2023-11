Equipo Bolliger 2024: experiencia, talento y pasión

El Bolliger Team Switzerland ha sido un fijo en el Campeonato del Mundo de Resistencia desde 1982. En los 41 años que lleva en esta categoría, el equipo fundado por Hanspeter "Hämpu" Bolliger y dirigido ahora por su hijo Kevin ha terminado dos veces subcampeón del mundo. Las cosas no fueron tan bien en la temporada anterior. El pequeño pero poderoso equipo privado terminó 13º en la clasificación final.

Para la próxima temporada, la escuadra Kawasaki de Ruppoldsried ha conseguido mantener el potente trío de pilotos de 2023 con el austriaco Nico Thöni, el portugués Pedro Nuno Romero Barbosa y el suizo Marcel Brenner. El español Alex Toledo ha sido contratado como cuarto piloto. Sustituirá a Brenner cuando cumpla sus obligaciones en el Campeonato del Mundo de Supersport.

"Nico es un experimentado piloto de resistencia y disputará su tercera temporada con nosotros en 2024. Es conocido sobre todo por su resistencia y constancia en la pista. Su forma de ser tranquila y con los pies en la tierra y su resistencia le convierten en una parte importante de nuestro equipo", afirma el director del equipo, Kevin Bolliger, convencido de las habilidades del ex novato de Red Bull.

"Pedro ha completado con éxito su año de debut en el Campeonato del Mundo de Resistencia con nosotros. Estamos encantados de poder contar con él de nuevo la próxima temporada. Se ha adaptado muy bien a la Kawasaki y se convertirá en una pieza importante del equipo en el futuro."

"Marcel será nuestro tercer piloto titular. El año pasado disputó su primera temporada completa del EWC con el equipo y logró resultados notables en las sesiones clasificatorias y realizó unos stints muy fiables en las carreras. El año que viene también competirá en el Campeonato del Mundo de Supersport. Desafortunadamente, eso significa que no estará disponible para nosotros en todas las carreras."

"Hemos podido contratar a Alex, un joven español, como sustituto de Marcel y cuarto piloto. Acabó cuarto en el Campeonato de Europa de Moto2 de 2022 y también ha disputado tres carreras en el Campeonato del Mundo de Moto2 para el equipo Pertamina Mandalika SAG. Puede que no tenga experiencia en carreras de resistencia, pero su pasión, que ya he tenido la oportunidad de comprobar por mí mismo, me ha convencido."

"Nuestro cuarteto de pilotos para el Campeonato del Mundo de Resistencia 2024 es una sólida combinación de experiencia, talento y pasión. Haremos todo lo posible para prepararnos de forma óptima para el año que viene y ya estamos deseando que lleguen las primeras pruebas en la primavera de 2024. Los cuatro pilotos estarán presentes en la Bolsa de Carreras a principios de año", dijo Bolliger, que está deseando presentar su equipo completo a los aficionados.

Calendario

18. - 21.04.2024 24hLe Mans (Francia)

06. - 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Japón)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (Francia)