Team Bolliger 2024 : expérience, talent & passion

L'année prochaine, l'expérimenté Bolliger Team Switzerland comptera à nouveau sur Nico Thöni, Pedro Romero et Marcel Brenner dans le championnat du monde d'endurance. Alex Toledo rejoindra l'équipe Kawasaki en 2024.

Depuis 1982, le Bolliger Team Switzerland fait partie intégrante du championnat du monde d'endurance. En 41 ans de présence dans cette catégorie, l'équipe créée par Hanspeter "Hämpu" Bolliger et désormais dirigée par son fils Kevin a décroché deux fois le titre de vice-champion du monde. Dans celle qui vient de se terminer, les choses ne se sont pas aussi bien passées. La petite équipe privée, mais de qualité, s'est classée 13e au classement final.

Pour la saison à venir, la troupe Kawasaki de Ruppoldsried a réussi à conserver le trio de pilotes performants de 2023 avec l'Autrichien Nico Thöni, le Portugais Pedro Nuno Romero Barbosa et le Confédéré Marcel Brenner. L'Espagnol Alex Toledo a pu être recruté comme quatrième pilote. Il remplacera Brenner lorsque ce dernier assumera ses obligations dans le championnat du monde Supersport.

"Nico est un pilote d'endurance expérimenté et disputera pour nous sa troisième saison en 2024. Il est surtout connu pour son endurance et sa constance sur la piste. Son caractère calme et terre à terre ainsi que sa persévérance font de lui un élément important de notre équipe", déclare le team manager Kevin Bolliger, convaincu des capacités de l'ancien rookie de Red Bull.

"Pedro a réussi avec brio son année de rookie dans le championnat du monde d'endurance chez nous. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur lui la saison prochaine. Il s'est très bien adapté à la Kawasaki et deviendra à l'avenir un acteur important de l'équipe".

"Marcel sera notre troisième pilote titulaire. L'an dernier, il a participé à sa première saison complète en EWC au sein de l'équipe et a obtenu des résultats remarquables lors des essais qualificatifs et a livré des relais très fiables en course. L'année prochaine, il sera également au départ du championnat du monde Supersport. Cela signifie qu'il ne sera malheureusement pas disponible pour nous lors de toutes les courses".

"Pour remplacer Marcel et en tant que quatrième pilote, nous avons pu recruter un jeune Espagnol en la personne d'Alex. En 2022, il a terminé le championnat d'Europe Moto2 à la quatrième place, il a en outre participé à trois courses du championnat du monde Moto2 pour l'équipe Pertamina Mandalika SAG. Il n'a certes aucune expérience de l'endurance, mais sa passion, dont j'ai déjà pu me faire une idée, m'a convaincu".

"Notre quatuor de pilotes pour le championnat du monde d'endurance 2024 est une forte combinaison d'expérience, de talent et de passion. Nous allons tout mettre en œuvre pour nous préparer au mieux pour l'année à venir et nous nous réjouissons déjà des premiers tests au printemps 2024. Les quatre pilotes seront présents lors de la bourse Racing au début de l'année", déclare Bolliger qui se réjouit de pouvoir présenter son équipe complète aux fans.

Calendrier

18. - 21.04.2024 24hLe Mans (France)

06. - 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Belgique)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Japon)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (France)