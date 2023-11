Team Bolliger 2024: esperienza, talento e passione

Il Bolliger Team Switzerland è una presenza fissa nel Campionato Mondiale Endurance dal 1982. In 41 anni di attività in questa categoria, la squadra fondata da Hanspeter "Hämpu" Bolliger e ora guidata dal figlio Kevin si è classificata due volte al secondo posto nel campionato mondiale. Nella stagione precedente le cose non sono andate altrettanto bene. Il piccolo ma potente team privato si è classificato al 13° posto nella classifica finale.

Per la prossima stagione, la squadra Kawasaki di Ruppoldsried è riuscita a mantenere il potente trio di piloti del 2023: l'austriaco Nico Thöni, il portoghese Pedro Nuno Romero Barbosa e lo svizzero Marcel Brenner. Lo spagnolo Alex Toledo è stato ingaggiato come quarto pilota. Sostituirà Brenner quando avrà adempiuto ai suoi obblighi nel Campionato del Mondo Supersport.

"Nico è un pilota esperto di endurance e nel 2024 disputerà la sua terza stagione per noi. È noto soprattutto per la sua resistenza e la sua costanza in pista. La sua calma e la sua resistenza lo rendono un elemento importante della nostra squadra", afferma il Team Manager Kevin Bolliger, convinto delle capacità dell'ex rookie Red Bull.

"Pedro ha completato il suo anno da esordiente nel Campionato del Mondo Endurance con noi a pieni voti. Siamo felici di poter contare su di lui anche nella prossima stagione. Si è adattato molto bene alla Kawasaki e in futuro diventerà un giocatore importante per la squadra".

"Marcel sarà il nostro terzo pilota regolare. L'anno scorso ha disputato la sua prima stagione EWC completa con la squadra, ottenendo risultati notevoli nelle sessioni di qualificazione e fornendo stint molto affidabili nelle gare. L'anno prossimo parteciperà anche al Campionato del Mondo Supersport. Purtroppo, questo significa che non sarà a nostra disposizione per tutte le gare".

"Siamo riusciti a ingaggiare Alex, un giovane spagnolo, come sostituto di Marcel e quarto pilota. Si è classificato quarto nel Campionato Europeo Moto2 2022 e ha disputato anche tre gare del Campionato Mondiale Moto2 per il team Pertamina Mandalika SAG. Forse non ha esperienza nelle gare di durata, ma la sua passione, che ho già avuto modo di constatare di persona, mi ha convinto".

"Il nostro quartetto di piloti per il Campionato del Mondo Endurance 2024 è una forte combinazione di esperienza, talento e passione. Faremo tutto il possibile per prepararci al meglio per il prossimo anno e siamo già in attesa dei primi test nella primavera del 2024. Tutti e quattro i piloti saranno presenti alla Borsa delle Corse all'inizio dell'anno", ha detto Bolliger, che non vede l'ora di presentare la sua squadra completa ai fan.

Calendario

18. - 21.04.2024 24hLe Mans (Francia)

06. - 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Belgio)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Giappone)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (Francia)