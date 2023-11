Equipa Bolliger 2024: experiência, talento e paixão

A experiente Bolliger Team Switzerland vai voltar a contar com Nico Thöni, Pedro Romero e Marcel Brenner no Campeonato do Mundo de Endurance do próximo ano. Alex Toledo juntar-se-á à equipa Kawasaki em 2024.

A Bolliger Team Switzerland tem sido uma presença permanente no Campeonato Mundial de Endurance desde 1982. Em 41 anos nesta categoria, a equipa fundada por Hanspeter "Hämpu" Bolliger e agora liderada pelo seu filho Kevin foi duas vezes vice-campeã mundial. As coisas não correram tão bem na época anterior. A pequena mas poderosa equipa privada terminou em 13º lugar na classificação final.

Para a próxima época, a equipa Kawasaki de Ruppoldsried conseguiu manter o poderoso trio de pilotos de 2023: o austríaco Nico Thöni, o português Pedro Nuno Romero Barbosa e o suíço Marcel Brenner. O espanhol Alex Toledo foi recrutado como quarto piloto. Ele irá substituir Brenner quando este cumprir as suas obrigações no Campeonato do Mundo de Supersport.

"O Nico é um piloto de enduro experiente e vai disputar a sua terceira época connosco em 2024. Ele é conhecido sobretudo pela sua resistência e consistência na pista de corrida. A sua calma, a sua atitude realista e a sua resistência fazem dele uma parte importante da nossa equipa", afirma o Diretor de Equipa Kevin Bolliger, convencido das capacidades do antigo estreante da Red Bull.

"O Pedro completou o seu ano de estreia no Campeonato do Mundo de Endurance connosco com distinção. Estamos muito satisfeitos por podermos contar com ele novamente na próxima época. Ele adaptou-se muito bem à Kawasaki e vai tornar-se um jogador importante na equipa no futuro."

"Marcel será o nosso terceiro piloto regular. Ele disputou a sua primeira temporada completa do EWC com a equipa no ano passado e alcançou resultados notáveis nas sessões de qualificação e fez tempos muito fiáveis nas corridas. No próximo ano, vai também competir no Campeonato do Mundo de Supersport. Infelizmente, isso significa que ele não estará disponível para todas as corridas."

"Conseguimos recrutar Alex, um jovem espanhol, como substituto de Marcel e quarto piloto. Ele terminou em quarto lugar no Campeonato Europeu de Moto2 de 2022 e também disputou três corridas no Campeonato do Mundo de Moto2 pela equipa Pertamina Mandalika SAG. Pode não ter qualquer experiência em corridas de resistência, mas a sua paixão, que já tive a oportunidade de ver com os meus próprios olhos, convenceu-me."

"O nosso quarteto de pilotos para o Campeonato do Mundo de Endurance de 2024 é uma forte combinação de experiência, talento e paixão. Faremos tudo o que pudermos para nos prepararmos da melhor forma para o próximo ano e já estamos ansiosos pelos primeiros testes na primavera de 2024. Todos os quatro pilotos estarão presentes na Racing Exchange no início do ano", disse Bolliger, que está ansioso por apresentar a sua equipa completa aos fãs.

Calendário

18. - 21.04.2024 24hLe Mans (França)

06. - 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Japão)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (França)