KM99 fait appel à de Puniet et Guarnoni pour renforcer ses rangs

Avec les deux Français Lucas Mahias et Florian Marino ainsi que le Belge Bastien Mackels, l'équipe belge KM99 a effectué cette année ses débuts dans le championnat du monde d'endurance. Lors de la course à domicile à Spa-Francorchamps, ils ont atteint le point culminant de la saison avec une sixième place. La dixième place au Bol d'Or a également été un résultat dont la direction de l'équipe pouvait être satisfaite. Le championnat du monde s'est terminé à la dixième position.

Afin de s'affirmer dans le bassin de requins des équipes soutenues par l'usine, deux autres pilotes français de haut niveau ont été signés pour la saison à venir aux côtés de Marino, à savoir Randy de Puniet, vainqueur de GP et ancien pilote de MotoGP, et Jérémy Guarnoni, qui a remporté le titre en championnat du monde d'endurance avec la SRC Kawasaki France lors de la saison 2018/2019, afin de rapprocher l'équipe belge Yamaha du sommet, en collaboration avec Marino.

"Je suis très heureux d'accueillir Randy et Jérémy dans notre équipe pour la saison 2024", a déclaré Gaëtan Schyns, fondateur et propriétaire de l'équipe KM99. "Avec eux et Florian, nous avons maintenant trois pilotes de haut niveau qui démontrent notre détermination à rivaliser avec les meilleures équipes d'endurance. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons réaliser de grandes choses".

"Cette année a été pour nous une période de nouveaux défis et d'apprentissage. Nous abordons la saison à venir avec plus de maturité et de confiance. C'est formidable d'avoir pu recruter Randy et Jérémy et de pouvoir continuer avec Florian. Avec le soutien continu de Yamaha et de Dunlop, nous sommes impatients de commencer cette nouvelle collaboration et d'effectuer les premiers tests", ajoute le team manager KM99 Mario Kupper.

Calendrier des courses

18. - 21.04.2024 24h Le Mans (France)

06. - 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Belgique)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Japon)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (France)