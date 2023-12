Il KM99 riceve i rinforzi di de Puniet e Guarnoni

Dopo il decimo posto della stagione d'esordio, il Team KM99 ha portato con sé Randy de Puniet e Jérémy Guarnoni come rinforzi. Insieme a Florian Marino, l'anno prossimo dovrebbero garantire risultati di alto livello.

Con i due francesi Lucas Mahias e Florian Marino e il belga Bastien Mackels, il team belga KM99 ha completato quest'anno il suo debutto nel Campionato Mondiale Endurance. Nella gara di casa, a Spa-Francorchamps, hanno raggiunto l'apice della stagione con il 6° posto. Anche il decimo posto al Bol d'Or è stato un risultato di cui la direzione del team ha potuto essere soddisfatta. La squadra ha concluso il campionato mondiale al decimo posto.

Per affermarsi nel serbatoio di squali dei team supportati dalla fabbrica, accanto a Marino sono stati ingaggiati per la prossima stagione altri due piloti francesi di spicco: il vincitore di un GP ed ex pilota della MotoGP Randy de Puniet e Jérémy Guarnoni, che nella stagione 2018/2019 ha vinto il titolo del Campionato del Mondo Endurance con SRC Kawasaki France, che, insieme a Marino, dovrebbero condurre il team belga Yamaha più vicino ai vertici.

"Sono lieto di dare il benvenuto a Randy e Jérémy nel nostro team per la stagione 2024", ha dichiarato Gaëtan Schyns, fondatore e proprietario del team KM99. "Con loro e Florian, ora abbiamo tre corridori di alto livello che dimostrano la nostra determinazione a competere con le migliori squadre di endurance. Sono convinto che insieme raggiungeremo grandi risultati".

"Quest'anno è stato per noi un periodo di nuove sfide e di apprendimento. Affrontiamo la prossima stagione con maggiore maturità e fiducia. È fantastico che siamo riusciti a ingaggiare Randy e Jérémy e a continuare con Florian. Con il continuo supporto di Yamaha e Dunlop, non vediamo l'ora di iniziare questa nuova collaborazione e di completare i primi test", aggiunge Mario Kupper, team manager di KM99.

Calendario degli eventi

18 - 21.04.2024 24h di Le Mans (Francia)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Belgio)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Giappone)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (Francia)