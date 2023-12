KM99 recebe de Puniet e Guarnoni como reforços

Depois de terminar em décimo lugar na sua época de estreia, a Equipa KM99 trouxe Randy de Puniet e Jérémy Guarnoni como reforços. Juntamente com Florian Marino, deverão garantir resultados de topo no próximo ano.

Com os dois franceses Lucas Mahias e Florian Marino e o belga Bastien Mackels, a equipa belga KM99 completou este ano o seu ano de estreia no Campeonato Mundial de Endurance. Na sua corrida caseira em Spa-Francorchamps, alcançaram o ponto alto da época com o 6º lugar. O décimo lugar no Bol d'Or foi também um resultado que deixou a direção da equipa satisfeita. A equipa terminou o campeonato do mundo em décimo lugar.

Para se afirmarem no tanque de tubarões das equipas apoiadas por fábricas, dois outros pilotos franceses de topo foram contratados para a próxima época ao lado de Marino: o vencedor do GP e antigo piloto de MotoGP Randy de Puniet e Jérémy Guarnoni, que conquistou o título do Campeonato do Mundo de Endurance com a SRC Kawasaki France na época 2018/2019, que, juntamente com Marino, deverão levar a equipa belga da Yamaha para mais perto do topo.

"Estou muito satisfeito por dar as boas-vindas a Randy e Jérémy à nossa equipa para a temporada de 2024", disse Gaëtan Schyns, fundador e proprietário da equipa KM99. "Com eles e Florian, temos agora três pilotos de topo que demonstram a nossa determinação em competir com as melhores equipas de enduro. Estou convencido de que juntos vamos conseguir grandes feitos."

"Este ano foi um período de novos desafios e de aprendizagem para nós. Vamos para a próxima época com mais maturidade e confiança. É ótimo termos conseguido contratar o Randy e o Jérémy e continuar com o Florian. Com o apoio contínuo da Yamaha e da Dunlop, estamos ansiosos por iniciar esta nova colaboração e concluir os primeiros testes", acrescenta o chefe de equipa da KM99, Mario Kupper.

Calendário de eventos

18 - 21.04.2024 24h Le Mans (França)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Japão)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (França)