BMW Motorrad World Endurance prêt pour la course au titre

Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik et Sylvain Guintoli formeront la saison prochaine l'équipe d'usine BMW dans le championnat du monde d'endurance (FIM EWC). Le trio devrait ramener le titre en Allemagne.

À plusieurs reprises, l'équipe BMW Motorrad World Endurance a été sur le point de remporter le championnat du monde d'endurance (FIM EWC). Mais à la fin, la chance était toujours du côté de leurs concurrents. Avec l'Allemand Markus Reiterberger, l'Ukrainien Ilya Mikhalchik et le nouveau venu français Sylvain Guintoli, qui a remporté le championnat du monde Superbike en 2014 et a également décroché le titre en championnat du monde d'endurance en 2021 au sein de l'équipe Yoshimura SERT Motul, la prochaine tentative pour le titre devrait enfin être couronnée de succès.

Reiterberger et Mikhalchik font partie du projet Endurance de BMW Motorrad Motorsport depuis le début. L'année prochaine, ils entameront leur cinquième saison commune avec l'équipe BMW Motorrad World Endurance, dirigée par le Belge Werner Daemen. Guintoli est en revanche un nouveau venu dans la famille des pilotes d'usine BMW. Il remplace son compatriote Jérémy Guarnoni, qui roulera désormais chez KM99. Avec cet homme de 41 ans, l'équipe a fait appel à l'un des pilotes les plus expérimentés dans le domaine du sprint et de l'endurance.

"Après une très bonne saison 2023, avec des podiums dans les trois courses de 24 heures et une troisième place au classement général, l'équipe BMW Motorrad World Endurance est désormais prête à se battre pour le titre l'année prochaine", déclare avec confiance Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport. "En Markus et Ilya, nous avons deux pilotes réguliers éprouvés qui connaissent parfaitement le projet depuis les premiers travaux de développement et qui ont largement contribué aux succès obtenus jusqu'à présent".

"Sylvain est le nouveau venu parfait. Peu de pilotes apportent autant d'expérience sur la scène internationale et surtout en FIM EWC. Grâce à ses fonctions au sein de l'équipe d'essai de BMW Motorrad Motorsport, il connaît en outre tous les détails de la BMW M 1000 RR. Nous sommes impatients d'être en 2024 ! En même temps, nous remercions Jérémy Guarnoni, qui a fait un excellent travail pendant deux ans en tant que pilote titulaire au sein de l'équipe BMW Motorrad World Endurance et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir".

"Je suis un fan de Sylvain Guintoli depuis longtemps, déjà lorsqu'il courait en Championnat du monde Superbike et qu'il y a été sacré champion du monde", déclare Werner Daemen, Team Manager BMW Motorrad World Endurance Team, convaincu de la rapidité de l'expérimenté pilote français. "Je l'ai également observé cette année lors des courses d'endurance et j'ai toujours dit qu'il était l'un des meilleurs pilotes là-bas sur la piste".

"C'est une chance pour nous, en tant qu'équipe, de profiter de sa riche expérience, tant pour les pilotes que pour les techniciens dans les différents domaines. Différents constructeurs, différentes marques de pneus - il connaît tout. J'espère qu'il pourra nous aider à franchir une nouvelle étape dans notre quête du titre mondial. Je suis impatient de travailler avec lui et je vois cela comme une grande opportunité".

Calendrier de l'EWC

18 - 21.04.2024 24h du Mans (France)

06. - 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Belgique)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Japon)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (France)