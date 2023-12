BMW Motorrad World Endurance è pronta per la lotta al titolo

Il Team BMW Motorrad World Endurance è stato sul punto di vincere il Campionato Mondiale Endurance (FIM EWC) in diverse occasioni. Alla fine, però, la fortuna è stata sempre dalla parte degli avversari. Con il tedesco Markus Reiterberger, l'ucraino Ilya Mikhalchik e il nuovo arrivato francese Sylvain Guintoli, che ha vinto il Campionato del Mondo Superbike nel 2014 e potrebbe conquistare il titolo nel Campionato del Mondo Endurance nel 2021 con il team Yoshimura SERT Motul, il prossimo tentativo di conquistare il titolo dovrebbe essere finalmente coronato dal successo.

Reiterberger e Mikhalchik hanno fatto parte del progetto endurance di BMW Motorrad Motorsport fin dall'inizio e l'anno prossimo entreranno nella loro quinta stagione insieme con il BMW Motorrad World Endurance Team guidato dal team manager belga Werner Daemen. Guintoli, invece, è nuovo nella famiglia dei piloti BMW Works. Sostituisce il connazionale Jérémy Guarnoni, che in futuro correrà per la KM99. Il 41enne è entrato a far parte del team come uno dei piloti più esperti nelle gare sprint e nelle gare di durata.

"Dopo un'ottima stagione 2023, con il podio in tutte e tre le gare di 24 ore e il terzo posto nella classifica generale, il BMW Motorrad World Endurance Team è ora pronto per la lotta per il titolo del prossimo anno", afferma fiducioso il Direttore di BMW Motorrad Motorsport Marc Bongers. "Con Markus e Ilya abbiamo due piloti abituali e collaudati che conoscono bene il progetto fin dal lavoro di sviluppo iniziale e hanno contribuito in modo determinante ai successi ottenuti finora".

"Sylvain è il nuovo acquisto perfetto. Quasi nessun altro pilota ha così tanta esperienza sulla scena internazionale e soprattutto nella FIM EWC. Grazie al suo lavoro nel test team di BMW Motorrad Motorsport, conosce anche tutti i dettagli della BMW M 1000 RR. Non vediamo l'ora che arrivi il 2024! Allo stesso tempo, vorremmo ringraziare Jérémy Guarnoni, che ha svolto un lavoro eccezionale come pilota regolare nel BMW Motorrad World Endurance Team per due anni, e augurargli tutto il meglio per il futuro."

"Sono un fan di Sylvain Guintoli da molto tempo, anche quando correva nel campionato mondiale Superbike e lì è diventato campione del mondo", dice Werner Daemen, Team Manager BMW Motorrad World Endurance Team, convinto della velocità dell'esperto francese. "L'ho osservato anche nelle gare di endurance di quest'anno e ho sempre detto che è uno dei migliori piloti in pista".

"È un'opportunità per noi come squadra di beneficiare del suo patrimonio di esperienza, sia per i piloti che per i tecnici nelle diverse aree. Costruttori diversi, marche di pneumatici diverse: lui sa tutto. Spero che possa aiutarci a fare il prossimo passo verso il titolo mondiale. Non vedo l'ora di lavorare con lui e la considero una grande opportunità".

Calendario degli eventi EWC

18 - 21/04/2024 24h di Le Mans (Francia)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Belgio)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Giappone)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (Francia)