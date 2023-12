BMW Motorrad World Endurance pronta para a luta pelo título

Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Sylvain Guintoli vão formar a equipa de trabalho da BMW no Campeonato do Mundo de Endurance (FIM EWC) na próxima época. O trio tem como objetivo trazer o título para a Alemanha.

A equipa BMW Motorrad World Endurance esteve à beira de vencer o Campeonato Mundial de Endurance (FIM EWC) em várias ocasiões. No entanto, no final, a sorte esteve sempre do lado dos seus rivais. Com o alemão Markus Reiterberger, o ucraniano Ilya Mikhalchik e o recém-chegado francês Sylvain Guintoli, que venceu o Campeonato do Mundo de Superbike em 2014 e também pode conquistar o título no Campeonato do Mundo de Endurance em 2021 com a equipa Yoshimura SERT Motul, a próxima tentativa de título deve finalmente ser coroada de sucesso.

Reiterberger e Mikhalchik fazem parte do projeto de resistência da BMW Motorrad Motorsport desde o início e entrarão em sua quinta temporada juntos no próximo ano com a BMW Motorrad World Endurance Team liderada pelo gerente de equipe Werner Daemen da Bélgica. Guintoli, por outro lado, é novo na família de pilotos da BMW Works. Substitui o seu compatriota Jérémy Guarnoni, que irá correr pela KM99 no futuro. Com 41 anos, um dos pilotos mais experientes em corridas de sprint e de resistência juntou-se à equipa.

"Depois de uma temporada de 2023 muito boa, com pódios nas três corridas de 24 horas e o terceiro lugar na classificação geral, a BMW Motorrad World Endurance Team está agora pronta para a luta pelo título no próximo ano", diz Marc Bongers, Diretor da BMW Motorrad Motorsport, com confiança. "Com Markus e Ilya, temos dois pilotos regulares com provas dadas que conhecem o projeto desde o trabalho de desenvolvimento inicial e que desempenharam um papel importante nos sucessos alcançados até agora."

"Sylvain é a nova adição perfeita. Quase nenhum outro piloto tem tanta experiência na cena internacional e especialmente no FIM EWC. Graças ao seu trabalho na equipa de testes da BMW Motorrad Motorsport, ele também está familiarizado com todos os detalhes da BMW M 1000 RR. Estamos ansiosos por 2024! Ao mesmo tempo, gostaríamos de agradecer a Jérémy Guarnoni, que fez um excelente trabalho como piloto regular na BMW Motorrad World Endurance Team durante dois anos e desejamos-lhe tudo de bom para o futuro."

"Sou fã de Sylvain Guintoli há muito tempo, mesmo quando ele corria no Campeonato do Mundo de Superbike e se tornou campeão do mundo", diz Werner Daemen, Diretor de Equipa da BMW Motorrad World Endurance Team, convencido da velocidade do experiente francês. "Também o observei nas corridas de enduro deste ano e sempre disse que ele é um dos melhores pilotos em pista."

"É uma oportunidade para nós, enquanto equipa, beneficiarmos da sua vasta experiência, tanto para os pilotos como para os técnicos nas diferentes áreas. Diferentes fabricantes, diferentes marcas de pneus - ele sabe tudo. Espero que ele nos possa ajudar a dar o próximo passo no nosso caminho para o título mundial. Estou ansioso por trabalhar com ele e vejo isto como uma grande oportunidade."

Calendário de eventos do EWC

18 - 21/04/2024 24h Le Mans (França)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Japão)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (França)