L'équipe Kawasaki Webike Trickstar fait peau neuve

Comme le Français Dominique Méliand ou le Suisse Hanspeter "Hämpu" Bolliger, Gilles Stafler était l'un des chefs d'équipe les plus charismatiques du championnat du monde d'endurance et, à l'instar de ses collègues, le Français a mis un terme à ses activités après plus de 30 ans, ce qui lui a non seulement valu la direction de l'équipe d'usine Kawasaki, mais aussi, outre d'innombrables victoires en course, le titre de champion du monde tant convoité lors de la saison 2018/2019.

Après son retrait, la question s'est posée de savoir quelle équipe représenterait officiellement Kawasaki en 2023 dans le championnat du monde d'endurance. Le choix s'est porté sur Kawasaki Webike Trickstar. Avec le duo français Randy de Puniet et Grégory Leblanc ainsi que le Japonais Kazuki Watanabe, ils ont manqué une place dans le top 3 en terminant neuvième au Mans et cinquième à Spa et au Bol d'Or. Avec une sixième place au classement final, l'équipe est restée clairement en dessous des attentes élevées.

Pour la saison à venir, l'équipe fondée par l'ancien pilote Ryuji Tsuruta se renouvelle en partie du côté des pilotes. Outre Leblanc, l'Espagnol Roman Ramos et l'Italien Christian Gamarino piloteront à l'avenir la Kawasaki ZX10R portant le numéro de course 11.

Ramos, 32 ans, originaire de Santa María de Cayón, est un pilote expérimenté du championnat du monde Superbike, dans lequel il a participé à pas moins de 105 courses. Ses meilleurs résultats ont été une septième place à Imola en 2015 et à Assen en 2017. Cette année, il a fait sa première apparition en championnat du monde d'endurance dans l'équipe du Tati Beringer Racing lors des 24 heures de Spa-Francorchamps.

Gamarino, 28 ans, peut en revanche s'enorgueillir d'une riche expérience dans cette série. Troisième du Championnat d'Europe Supersport 600 en 2013 et pilote de longue date en Championnat du monde Supersport, il a roulé deux ans pour le No Limits Motor Team et fait partie depuis 2020 de l'équipe Kawasaki 33 Louit April Moto avec laquelle il a remporté cette année non seulement le prestigieux Bol d'Or, mais aussi la Coupe du monde Superstock.

Calendrier des courses

18 - 21.04.2024 24h du Mans (France)

06.- 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Belgique)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Japon)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (France)