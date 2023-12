Il team Kawasaki Webike Trickstar si riposiziona

Come il francese Dominique Méliand o lo svizzero Hanspeter "Hämpu" Bolliger, anche Gilles Stafler è stato uno dei team boss più carismatici del Campionato del Mondo Endurance e, come i suoi colleghi, il francese ha concluso la sua carriera dopo oltre 30 anni, che non solo gli hanno portato la gestione del team Kawasaki works, ma anche l'ambito titolo di campione del mondo nella stagione 2018/2019 oltre a innumerevoli vittorie in gara.

Dopo il suo ritiro, si è posto il problema di quale squadra avrebbe rappresentato ufficialmente Kawasaki nel Campionato del Mondo Endurance nel 2023. La scelta è caduta su Kawasaki Webike Trickstar. Con il duo francese Randy de Puniet e Grégory Leblanc e il pilota giapponese Kazuki Watanabe, hanno mancato un piazzamento tra i primi tre con il nono posto a Le Mans e il quinto a Spa e al Bol d'Or. Con il sesto posto nella classifica finale, il team è stato ben al di sotto delle sue grandi aspettative.

Il team, fondato dall'ex pilota Ryuji Tsuruta, ha parzialmente riorganizzato la sua formazione di piloti per la prossima stagione. Oltre a Leblanc, lo spagnolo Roman Ramos e l'italiano Christian Gamarino saliranno in sella alla Kawasaki ZX10R con il numero di partenza 11.

Il 32enne Ramos, originario di Santa María de Cayón, è un pilota esperto del Campionato Mondiale Superbike, nel quale ha disputato non meno di 105 gare. I suoi migliori risultati sono stati i settimi posti di Imola 2015 e Assen 2017. Quest'anno ha fatto la sua prima apparizione nel Campionato Mondiale Endurance con il team Tati Beringer Racing alla 24 ore di Spa-Francorchamps.

Il 28enne Gamarino, invece, può vantare una grande esperienza in questa serie. Il terzo classificato nel Campionato Europeo Supersport 600 del 2013 e pilota di lungo corso del Campionato Mondiale Supersport ha corso per due anni con il No Limits Motor Team e dal 2020 fa parte del team Kawasaki 33 Louit April Moto, con cui ha vinto non solo il prestigioso Bol d'Or ma anche la Coppa del Mondo Superstock quest'anno.

Calendario degli eventi

18 - 21/04/2024 24h di Le Mans (Francia)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Belgio)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Giappone)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (Francia)