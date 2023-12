A equipa Kawasaki Webike Trickstar reposiciona-se

Depois de um fraco sexto lugar no Campeonato do Mundo de Endurance, a equipa de trabalho da Kawasaki está a reagrupar-se para 2024. Ao lado de Grégory Leblanc, espera-se que Roman Ramos e Christian Gamarino apresentem resultados de topo.

Tal como o francês Dominique Méliand ou o suíço Hanspeter "Hämpu" Bolliger, Gilles Stafler foi também um dos chefes de equipa mais carismáticos do Campeonato do Mundo de Endurance e, tal como os seus colegas, o francês terminou a sua carreira ao fim de mais de 30 anos, que não só lhe trouxeram a gestão da equipa de trabalho da Kawasaki, como também o cobiçado título de campeão do mundo na temporada 2018/2019, para além de inúmeras vitórias em corridas.

Após a sua reforma, surgiu a questão de saber qual a equipa que representaria oficialmente a Kawasaki no Campeonato do Mundo de Endurance em 2023. A escolha recaiu sobre a Kawasaki Webike Trickstar. Com a dupla francesa Randy de Puniet e Grégory Leblanc e o piloto japonês Kazuki Watanabe, falharam um lugar entre os três primeiros, com o nono lugar em Le Mans e o quinto em Spa e no Bol d'Or. Com o sexto lugar na classificação final, a equipa ficou muito aquém das suas elevadas expectativas.

A equipa, fundada pelo antigo piloto de corridas Ryuji Tsuruta, reorganizou parcialmente o seu alinhamento de pilotos para a próxima época. Para além de Leblanc, o espanhol Roman Ramos e o italiano Christian Gamarino vão correr na Kawasaki ZX10R com o número de partida 11.

Ramos, de 32 anos, de Santa María de Cayón, é um piloto experiente do Campeonato do Mundo de Superbike, no qual disputou nada menos do que 105 corridas. Os seus melhores resultados foram os sétimos lugares em Imola 2015 e Assen 2017. Este ano, fez a sua primeira aparição no Campeonato Mundial de Endurance com a equipa Tati Beringer Racing na corrida de 24 horas em Spa-Francorchamps.

Gamarino, de 28 anos, por outro lado, pode contar com uma vasta experiência nesta série. O terceiro classificado no Campeonato da Europa de Supersport 600 de 2013 e piloto de longa data do Campeonato do Mundo de Supersport andou na No Limits Motor Team durante dois anos e faz parte da equipa Kawasaki 33 Louit April Moto desde 2020, com a qual ganhou não só o prestigiado Bol d'Or, mas também a Taça do Mundo de Superstock este ano.

Calendário de eventos

18 - 21/04/2024 24h Le Mans (França)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Japão)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (França)