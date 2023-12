Gino Rea : retour avec Wójcik en championnat du monde d'endurance

Lors des essais pour la course de huit heures de Suzuka, Gino Rea a chuté à l'approche de la chicane qui avait déjà été fatale à Daijiro Kato en 2003. Outre de nombreuses fractures, ce sont ses graves blessures à la tête qui ont fait craindre le pire au début. Mais les médecins ont réussi l'impossible. La forte constitution du Britannique lui a également permis de revenir lentement à la vie.

Après une phase de rééducation intensive qui a duré plusieurs mois, Rea a rapidement élaboré des plans de retour et, en effet, juste avant le départ des 24 heures du Mans, il est revenu sur la piste en avril 2023 avec une Honda Fireblade de série. Sous les applaudissements nourris des pilotes, des équipes et des spectateurs, il a effectué un tour d'honneur sur le circuit Bugatti du Mans.

Par la suite, "SpeedyG" s'est réjoui de ce soutien et il a réaffirmé le fait qu'une participation au Mans l'année prochaine était dans sa ligne de mire. "C'est très agréable d'être ici avec l'équipe et c'était merveilleux de faire ce tour d'honneur, mais en fait, je veux maintenant enfiler mon cuir pour participer à la course. Il est difficile pour moi d'accepter que ce n'est pas possible", a déclaré le pilote Honda.

La saison prochaine, Rea pourra à nouveau enfiler régulièrement son cuir. Comme l'a confirmé Wójcik Racing, le Britannique reviendra dans l'équipe polonaise avec laquelle il a fêté son premier podium en championnat du monde d'endurance au Bol d'Or en 2019. Avec son compatriote Danny Webb, le Sud-Africain Sheridan Morais et l'Italien Kevin Manfredi, il pilotera à tour de rôle la Honda numéro 777.

"Nous sommes très heureux d'annoncer un casting Superstock aussi solide et d'accueillir à nouveau Gino au sein du Wójcik Racing Team", a déclaré le fondateur de l'équipe, Grzegorz Wójcik. "Nous voulons nous appuyer sur nos solides résultats de 2023 et être à nouveau au top. Nos pilotes sont non seulement rapides, mais aussi très expérimentés, ce qui ne sera pas négligeable après notre passage chez Honda pour continuer à développer les motos".

Sławomir Kubzdyl, copropriétaire de l'équipe, a ajouté : "Gino savait que notre moto l'attendrait toujours lorsqu'il se sentirait prêt à reprendre l'action, et j'étais certain qu'il reviendrait à la compétition. Je suis heureux que ce jour soit arrivé, et à un moment aussi excitant pour nous en tant qu'équipe. Gino est un vrai pilote de course et s'intègre parfaitement à Kevin, Danny et Sheridan".

Cette année, le Wójcik Racing Team a terminé la Coupe du monde d'endurance pour motos de série en quatrième position derrière 33 Louit April Moto, National Motos et 3 Art Best of Bikes. Avec les nouvelles règles qui permettront la saison prochaine à quatre pilotes de courir dans la catégorie Superstock lors des deux courses de 24 heures, Rea, Webb, Morais et Manfredi font partie des favoris les plus proches.

Calendrier des courses

18 - 21.04.2024 24h du Mans (France)

06.- 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Belgique)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Japon)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (France)