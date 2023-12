Gino Rea: ritorno con Wójcik nel Campionato del Mondo Endurance

È stato solo grazie all'abilità dei medici e alla sua forte costituzione che Gino Rea è sopravvissuto all'incidente durante l'allenamento per la gara di 8 ore a Suzuka nel 2022. Dopo una lunga pausa, il britannico tornerà in pista l'anno prossimo.

Durante le prove della gara di otto ore a Suzuka, Gino Rea si è schiantato in prossimità della chicane, che era già stata la rovina di Daijiro Kato nel 2003. Oltre alle numerose ossa rotte, sono state le gravi lesioni alla testa a far inizialmente temere il peggio. Ma i medici sono riusciti a fare l'impossibile. La forte costituzione del britannico gli ha permesso di lottare lentamente per tornare in vita.

Dopo un'intensa fase di riabilitazione durata diversi mesi, Rea ha rapidamente pianificato il suo ritorno e, poco prima dell'inizio della 24 ore di Le Mans, è tornato in pista nell'aprile 2023 con una Honda Fireblade di serie. Ha completato un giro d'onore sul Circuito Bugatti di Le Mans tra gli applausi entusiasti dei piloti, dei team e degli spettatori.

In seguito, "SpeedyG" si è detto entusiasta del sostegno e ha confermato di avere l'obiettivo di partecipare a Le Mans il prossimo anno. "È molto bello essere qui con la squadra ed è stato meraviglioso fare questo giro d'onore, ma ora voglio infilare la tuta per partecipare alla gara. È difficile per me accettare di non poterlo fare", ha detto il pilota della Honda.

Rea potrà tornare a indossare regolarmente la tuta nella prossima stagione. Come confermato da Wójcik Racing, il britannico tornerà nella squadra polacca con cui ha festeggiato il suo primo podio nel Campionato del Mondo Endurance al Bol d'Or nel 2019. Insieme al connazionale Danny Webb, al sudafricano Sheridan Morais e all'italiano Kevin Manfredi, si alternerà al volante della Honda numero 777.

"Siamo lieti di annunciare una formazione Superstock così forte e di dare il benvenuto a Gino nel Wójcik Racing Team", ha dichiarato il fondatore del team Grzegorz Wójcik. "Vogliamo costruire sul nostro forte risultato del 2023 e competere di nuovo ai vertici. I nostri piloti non sono solo veloci, ma anche molto esperti, il che sarà importante per sviluppare ulteriormente le moto dopo il nostro passaggio alla Honda."

Sławomir Kubzdyl, comproprietario del team, ha aggiunto: "Gino sapeva che la nostra moto lo avrebbe sempre aspettato quando si sarebbe sentito pronto a tornare in azione ed ero sicuro che sarebbe tornato a correre. Sono felice che questo giorno sia arrivato, e in un momento così emozionante per noi come squadra. Gino è un vero pilota e si adatta perfettamente a Kevin, Danny e Sheridan".

Il Wójcik Racing Team ha concluso la Coppa del Mondo Endurance di quest'anno per moto di serie al quarto posto, dietro a 33 Louit April Moto, National Motos e 3 Art Best of Bikes. Con le nuove regole che consentono a quattro piloti di correre nella categoria Superstock nelle due gare di 24 ore della prossima stagione, Rea, Webb, Morais e Manfredi sono tra i favoriti.

Calendario degli eventi

18 - 21/04/2024 24h di Le Mans (Francia)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Belgio)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Giappone)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (Francia)